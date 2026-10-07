Trabaja como vendedor ambulante en California y gasta hasta US$1200 en el permiso: “Todos tenemos derecho”

Un vendedor ambulante del condado de Colusa, California, sostuvo que mantener su negocio dentro de las normas implica afrontar gastos que oscilan entre 800 y 1200 dólares, según la actividad y los permisos necesarios. A ese desembolso se suman impuestos y el mantenimiento de la unidad móvil.

Los costos que implican los requisitos para vender comida en Colusa

El comerciante, que recientemente pudo adquirir su propio carro de comida, señaló que cumplir con los requisitos representa una parte importante de sus costos operativos.

Un hombre reflejó el esfuerzo financiero y operativo que implica trabajar de manera regulada como vendedor ambulante en California

“Hay un permiso que cuesta más de US$800. Hay otros que cuestan como US$150, US$250″, relató el vendedor, que decidió mantener su identidad en anonimato, en una entrevista con Univision. “Depende lo que venda, pero en un promedio gasto unos US$800 hasta US$1200″, explicó.

Según indicó, le preocupa cuando observa que otros vendedores se instalan en la misma zona sin contar con las autorizaciones que él debe pagar. De acuerdo con su testimonio, algunos comienzan a trabajar durante la tarde y ofrecen productos más baratos porque no afrontan los mismos permisos, tributos y gastos de funcionamiento.

Para quienes sí están registrados, esa situación puede traducirse en una reducción de las ventas. “Se hace un poquito injusto. Todos tenemos derecho de estar en la lucha”, dijo el vendedor.

El comerciante señaló que resulta "un poquito injusto" asumir todos estos costos cuando otros vendedores se instalan sin permisos Nam Y. Huh - AP

Qué permisos necesita un vendedor ambulante en California

En California, de acuerdo con el Departamento de Administración de impuestos y tasas, quienes comercializan productos sujetos a impuestos deben contar con un “Seller’s Permit”, un permiso estatal que no tiene costo.

Los vendedores de comida móvil también deben recaudar y declarar el impuesto sobre las ventas correspondiente al lugar donde realizan cada operación. En Colusa, la tasa informada es de 8,75% dentro de la ciudad y de 7,75% en las zonas no incorporadas del condado, según la información oficial.

La aplicación del tributo depende además del tipo de alimento comercializado. Determinados productos calientes y bebidas pueden estar sujetos al impuesto, mientras que algunas opciones frías individuales para llevar pueden quedar exceptuados.

A los requisitos estatales se agregan las exigencias locales. El área de Salud Ambiental del condado se encarga de los permisos e inspecciones de las unidades móviles de alimentos. El comerciante consultado por Univision señaló que existen autorizaciones cuyo valor supera los US$800.

Obtener un permiso de vendedor del estado no reemplaza la licencia local, se requiere solicitar una autorización de negocio en el municipio correspondiente, como la ciudad de Colusa.

Cómo denunciar a un vendedor sin permisos en Colusa

El vendedor entrevistado por Univision relató que intentó reportar lo que consideró como “competencia desleal” en el área de Salud Ambiental en el condado de Colusa. “Incluso fui en persona”, señaló.

Sin embargo, se encontró con un problema recurrente: el horario de atención del departamento es hasta las 16.30 horas. El hombre no encontró la manera para poder reportar la actividad que consideró desleal debido a que esta ocurre después.

Según la información oficial, las personas que detecten una posible infracción pueden utilizar el portal en línea del condado para presentar un reporte ante las áreas correspondientes.

También existen vías telefónicas para comunicarse con la oficina de cumplimiento de código (530-458-0885) o con la división de Salud Ambiental —(530) 458-0888— y presentar información sobre la actividad denunciada.

El condado contempla además un formulario de quejas que puede presentarse ante el Departamento de Planificación y Edificación, ubicado en 220 12th Street, Colusa. Para facilitar una investigación, la denuncia debe incluir la ubicación donde presuntamente se produce la infracción y una descripción de lo ocurrido. Los reportes pueden realizarse de forma anónima.