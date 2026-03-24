La encuesta que hace sonreír a Gavin Newsom y deja mal parada a Kamala Harris para las elecciones 2028

Aunque todavía falta un largo trecho, el gobernador de California, Gavin Newsom, celebra los datos de la última encuesta sobre las futuras elecciones presidenciales de 2028. Un sondeo entre los demócratas registrados de su estado lo presenta como el candidato preferido para una eventual nominación presidencial.

Quién va ganando en las encuestas entre demócratas en California: Newsom vs. Harris

Según una reciente encuesta divultada por Los Angeles Times y realizada por el Instituto de Estudios Gubernamentales (IGS) de UC Berkeley, Newsom logra distanciarse del resto de los potenciales aspirantes, superando incluso a figuras de peso nacional como la exvicepresidente Kamala Harris. Y Harris también es como él una persona nativa del Área de la Bahía.

El sondeo, publicado el domingo pasado, revela que el gobernador Newsom acapara la preferencia más alta: 28 por ciento, triplicando a la exvicepresidenta y excandidata presidencial Kamala Harris.

Mark DiCamillo, director de la encuesta de Berkeley, destacó en diálogo con LA Times la ventaja que Newsom logró construir dentro del espectro demócrata californiano. “Es un resultado positivo para Newsom. Se separó del resto de los contendientes y, especialmente cuando se le compara con la otra figura importante de California, cuenta con tres veces más apoyo que Kamala. Eso es impresionante”, sostuvo el experto.

Los números respaldan esta visión: cuando los consultados combinan su primera y segunda preferencia, cerca de cuatro de cada diez demócratas en California respaldan al actual gobernador para llegar a la Casa Blanca.

La caída de Kamala Harris

La situación de Kamala Harris también aparece en el análisis como un factor determinante para el despegue de Newsom. La derrota electoral previa de la exvicepresidenta y los prejuicios persistentes que enfrentan las candidaturas femeninas o de personas de origen diverso influyen, según el estudio, en la conformación de estas cifras tempranas.

El electorado parece buscar un perfil distinto, incluso frente a otros nombres que figuran en el sondeo, como Pete Buttigieg, con 10% de apoyo en la segunda preferencia, y Alexandria Ocasio-Cortez, con 8%. Como segunda preferencia, Newsom acapara el % y Harris 11%.

Kamala Harris, durante la campaña electoral de 2024 (Archivo) SAUL LOEB - AFP

G. Cristina Mora, codirectora del Instituto de Estudios Gubernamentales, explicó en la publicación del estudio las razones detrás del liderazgo de Newsom. Según la académica, la postura beligerante que el gobernador mantiene frente a Trump, sobre todo en las redes sociales, conecta de manera efectiva con la base demócrata local.

“Los resultados sugieren que la postura más agresiva de Newsom frente al presidente Trump resuena con los votantes demócratas en su estado de origen. Aunque los californianos tengan opiniones mixtas sobre su gestión, ellos lo ven como el freno más fuerte contra Trump y los candidatos del movimiento MAGA”, dijo.

Quién va ganando según el promedio de las encuestas, Harris o Newsom

El promedio de las encuestas que realiza el sitio RealClear Polling también encuentra, por el momento, una superioridad de Newsom en los sondeos entre los electores de California.