Un video de hasta seis tiburones devorando una ballena genera alerta en una playa de California

Un video que muestra a seis tiburones blancos devorar una ballena frente a la costa de California, cerca de Half Moon Bay, encendió las alarmas de las autoridades para los visitantes de la zona. Los funcionarios pidieron a deportistas y bañistas evitar el ingreso al mar cerca de animales muertos, ya que estos restos atraen a depredadores cuya presencia es habitual en la costa.

El video de seis tiburones devorando una ballena que generó alerta en una playa de California

El jueves 25 de junio, el operador de dron Sam Rigling grabó a un grupo de hasta seis tiburones blancos mientras se alimentaban de los restos de una ballena muerta y en estado de descomposición en Martin’s Beach. Luego, publicó el video en su cuenta en redes sociales.

Los tiburones blancos que devoraron una ballena cerca de California

“Pasé la mayor parte del día filmando múltiples tiburones blancos destrozando este cadáver de ballena. Debo haber visto entre seis y ocho diferentes a lo largo del día. Un puñado de jóvenes y dos o tres grandes. Este fue uno de mis clips de hoy”, comentó al publicar el contenido en Instagram.

Asimismo, declaró en diálogo con SF Gate que nunca antes había observado la presencia de la especie en el área. “Esta fue la primera vez que vi un gran tiburón blanco con mi dron. No tenía ni idea de que hubiera tantos por aquí”, señaló. Según su testimonio, algunos de los ejemplares medían más de 4,2 metros de largo.

De acuerdo con los expertos, una ola de calor marina propició el regreso de estos animales a California antes de lo habitual y en mayor número. En esa línea, Chris Lowe, director del Laboratorio de Tiburones de Cal State Long Beach, declaró que será un verano con un gran número de estos animales.

La presencia de tiburones blancos en California

Los tiburones blancos (Carcharodon carcharias) habitan toda la costa de California y son uno de los principales depredadores marinos del ecosistema. Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre estatal (CDFW, por sus siglas en inglés), son responsables de la gran mayoría de los incidentes entre tiburones y humanos. Los avistamientos son más frecuentes en:

La costa central y norte de California, principalmente en zonas cercanas a las Farallon Islands , donde abundan focas y leones marinos.

, donde abundan focas y leones marinos. El sur de California, especialmente frente a playas de Santa Barbara, Malibu, Huntington Beach y San Diego, donde es común observar ejemplares juveniles en aguas poco profundas durante el verano y los períodos de agua cálida.

El CDFW advirtió que este verano habrá una mayor presencia de tiburones blancos en California por el calentamiento marino provocado por El Niño CDFW

Las autoridades remarcan que los incidentes con tiburones son poco frecuentes. Según el CDFW, desde 1950 se registraron menos de 250 incidentes en California con tiburones de distintas especies, la mayoría vinculados con tiburones blancos.

No obstante, ante el episodio reciente, Lowe señaló que el olor de los cadáveres de ballenas que flota en el agua puede atraer a estos depredadores desde millas de distancia. Por este motivo, no se debe nadar ni surfear cerca de animales muertos.

Recientemente, la California Fish and Game Commission tomó una acción de emergencia para prohibir ciertos aparejos de pesca desde playas y zonas cercanas a la costa, utilizados para enganchar tiburones grandes y que podrían generar riesgos para bañistas. La decisión se produjo en medio de advertencias sobre una temporada con mayor presencia de tiburones blancos juveniles en el sur de California.

Cómo evitar incidentes con tiburones en California

El CDFW indica en su sitio web que, al contrario de la creencia común, la mayoría de los incidentes ocurren alrededor del mediodía, cuando la gente está en el agua.

Si bien la mayoría de los incidentes tuvieron lugar en la superficie, también se han registrado episodios entre estos animales y buceadores bajo el agua.

Los consejos de las autoridades ante la presencia de tiburones en la costa de California

Los científicos coinciden en que la mayoría de los episodios no son intentos de depredación, sino el resultado de mordeduras exploratorias de los animales que investigan objetos inusuales en su entorno, como kayaks.

Asimismo, los investigadores también creen que los depredadores pueden confundir a las personas con sus presas habituales: focas o leones marinos. Para concluir, el CDFW remarca que no se recomienda nadar en áreas donde se hayan observado tiburones o donde se los haya visto alimentándose.