Era de Minnesota, viajó al Caribe y un hecho inusual terminó con su vida: atacada por un tiburón

Arlene Lillis, una mujer de 56 años originaria de Minnesota, murió en las Islas Vírgenes de Estados Unidos tras ser atacada por un tiburón. Un enfermero registrado de Spanish Fork la escuchó gritar desde el agua y nadó frenéticamente para tratar de ayudarla.

Los detalles del caso de Arlene Lillis

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de las Islas Vírgenes, el Centro de llamadas de emergencia 911 recibió varias llamadas a las 16.28 hs (hora local) por una mujer que había sido mordida por un tiburón.

Tras los múltiples llamados, unidades de bomberos, servicios médicos de emergencia y la Marina acudieron a la playa Dorsch, lugar donde ocurrió el incidente.

Al llegar, encontraron a Lillis, quien había perdido un brazo durante el ataque y presentaba otras lesiones traumáticas. A pesar de la rápida asistencia médica, falleció horas después.

Las condolencias para la familia se extendieron a lo largo de las Islas Vírgenes. En una conferencia de prensa, el vicegobernador Roach declaró: “Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de la víctima, y ​​con todos los que presenciaron esta tragedia”.

La Sra. Lillis fue llevada a un hospital, donde murió Captura de pantalla/NBC News

Luego, agregó: “En momentos como este, recordamos lo rápido que puede cambiar la vida. Agradecemos a quienes se ofrecieron a ayudar en el lugar y felicitamos a nuestros socorristas por su rápida actuación y profesionalismo en circunstancias extremadamente difíciles”.

Los primeros testimonios del ataque de tiburón

Christopher Carroll, un enfermero registrado de Spanish Fork, Utah, informó a NBC News que intentó ayudar a la víctima. Mientras estaba de vacaciones con su esposa en la isla, escuchó los gritos de Arlene y no dudó en nadar para rescatarla.

Nicole Angeli, directora de la División de Pesca y Vida Silvestre del Departamento de Planificación y Recursos Naturales de las Islas Vírgenes, dijo que no se conocía la especie del tiburón que mordió a Lillis Freepik

“Cuando estuve a unos 10 o 15 metros de ella, pude ver toda la sangre en el agua, y fue entonces cuando me di cuenta: ‘Oh, Dios, esto es un ataque de tiburón o algo así’”, dijo Carroll.

Al llegar a Lillis, identificó que había perdido el brazo izquierdo desde el codo hacia abajo, con solo la parte superior del húmero visible. La remolcó hasta la orilla y aseguró que se encontraba consciente en ese momento.

“Ella estaba hablando. Intenté asegurarle que no estaba sola, que iban a buscarle ayuda y llevarla al hospital”, señaló.

Mientras la acercaba a la orilla, Ryan Connot, un visitante de Nebraska que había estado buceando cerca con su familia, nadó para ayudarla. Al llegar hacia ella, comenzó a remar con los pies y junto a Carroll gritaron a la playa que alguien llamara al 911.

Dos personas lograron llevar a la víctima hacia la orilla: poco después falleció Freepik

Al llegar a la zona baja, varios bañistas se apresuraron a ayudar a la mujer a salir del agua. La víctima permaneció consciente en la arena, pero se encontraba pálida y con una coloración azul en sus labios.

“Nos dijo que se llamaba Arlene”, dijo Connot. “Eso fue como a mitad de camino. Creo que fue lo último que dijo”.

Asimismo, Carroll recordó que ella les dijo que iba a morir. “Yo solo le decía: ‘No, vas a estar bien’. Pensé que si la llevábamos a un hospital, tendría una oportunidad de luchar”.

Profesionales médicos intentaron prestarle auxilio y la trasladaron a una ambulancia. Poco después, Carroll fue informado de la muerte de Arlene.

Primeras investigaciones sobre el ataque

El Departamento de Policía anunció que la investigación continuaba en curso. En un primer momento, las autoridades dijeron que había informes de otra persona en el agua. Sin embargo, la policía dijo que buscaron y no encontraron una segunda víctima.

Por su parte, Nicole Angeli, directora de la División de Pesca y Vida Silvestre del Departamento de Planificación y Recursos Naturales de las Islas Vírgenes, señaló que no se conocía la especie de tiburón que atacó a Arlene y que las mordeduras no eran comunes en la isla.