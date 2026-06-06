Un enorme animal marino apareció en las costas de Texas

Mientras paseaba por el muelle de pesca de Galveston, en Texas, durante el lunes por la tarde, un hombre avistó un enorme animal que estaba a punto de salir a la superficie. Luego de registrar el encuentro en cámara, pensó que se trataba de un tiburón, pero al observarlo con atención notó que era una mantarraya.

El inusual avistamiento de una mantarraya en Galveston

Alrededor de las 13 hs del lunes, Dustin Heath se encontraba en el muelle de pesca de la calle 91 de Galveston cuando se sobresaltó al observar una especie inusual muy cerca de la costa. En principio, creyó que era un tiburón o un delfín debido a que logró vislumbrar una pequeña aleta. Sin embargo, luego se dio cuenta de que se trataba de un animal distinto.

En diálogo con Chron, relató que el ejemplar que vio era joven, y calculó que medía entre 2 y 2,6 yardas (1,8 y 2,4 metros). El video compartido con el medio citado muestra cómo la mantarraya emerge a la superficie y mueve sus aletas desde abajo hacia arriba.

El enorme animal medía entre 1,8 y 2,4 metros y era un ejemplar joven Texas Hill Country

“Fue bastante emocionante verlo. Me tomó un minuto darme cuenta de qué era porque estuvo a lo lejos durante un rato”, señaló Heath. Luego, contó que es residente de Houston y que, pese a que varias veces viajó a Galveston desde que era un niño, nunca había observado esta especie en la costa.

El momento en el que apareció la mantarraya en las costas de Texas

De acuerdo con el testimonio del entrevistado, cuando se dio el avistamiento un grupo de delfines nadaba cerca y los pescadores ya habían capturado varios tiburones. Además, detalló que había aproximadamente 50 personas en el muelle, por lo que muchos de los presentes probablemente vieron al animal pasar por la zona. En los comentarios de la publicación en Instagram, algunas personas describieron el encuentro como “único en la vida”.

“Estuve ahí. Fue una hermosa experiencia ver una en la naturaleza”, dijo una persona. Además, un usuario sostuvo que “es inusual” ver uno de esos ejemplares en la costa tejana.

Poco común en la costa de Texas

Aunque las mantarrayas habitan en el Golfo de México, es muy poco común verlas tan cerca de la orilla. Generalmente se encuentran en aguas más profundas, como en el Santuario Marino Nacional Flower Garden Banks, ubicado a unas 100 millas (160 kilómetros) de la costa de Texas, que alberga el primer hábitat de crianza confirmado para mantarrayas juveniles.

El Acuario Estatal de Texas advierte a los residentes que si ven un ejemplar, reporten el avistamiento a NOAA, con ubicación, tamaño, estado del animal y fotos o videos si es posible. La información podría ayudar a las autoridades a comprender mejor los movimientos de las mantarrayas gigantes y el uso del hábitat. Además, puede contribuir a los esfuerzos de recuperación de la especie amenazada.

Otros consejos a seguir en caso de avistar este animal consisten en: