23 escuelas evaluaron 40 propuestas legislativas en 2026 para regular la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los campus K-12. En ese contexto, California aprobó en 2025 la ley AB 49, que impide el ingreso de los agentes en instituciones educativas. Texas no cuenta con este tipo de medidas regulatorias.

Qué se sabe de la ley AB 49 que prohíbe el ingreso del ICE en las escuelas de California

La ley AB 49 fue aprobada por la Asamblea de California en septiembre de 2025. La misma prohíbe a los funcionarios de las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) permitir que los agentes migratorios ingresen a las áreas no públicas de un plantel escolar sin presentar identificación u orden judicial válida.

ARCHIVO - Una alumna se prepara para salir de la escuela el 13 de agosto de 2014 al sureste de Brookhaven, Mississippi, Estados Unidos. (AP Foto/Rogelio V. Solis, Archivo) Rogelio V. Solis - AP

En caso de que se confirme la presencia de la agencia migratoria en la institución, las autoridades deben notificar a los profesores, personal y representantes sobre la fecha, hora y ubicación del incidente sin incluir datos personales identificables.

“La ley AB 49 garantiza que las escuelas sigan siendo espacios seguros donde todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio o el de sus familias, puedan continuar su educación sin la amenaza constante de la deportación”, dijo el sitio web del congresista estatal Al Muratsuchi, quien patrocinó la normativa.

De igual modo, la ley estatal plantea las siguientes doctrinas:

Derecho a asesoría : afirma el derecho de los distritos y personal escolar a consultar con asesores legales para impugnar la validez de los documentos judiciales presentados por los agentes federales.

: afirma el derecho de los distritos y personal escolar a para impugnar la validez de los documentos judiciales presentados por los agentes federales. Protección estricta de datos personales: prohíbe proporcionar registros educativos o información personal (como direcciones de domicilio) de alumnos, padres, profesores o personal escolar a los agentes federales sin un consentimiento previo por escrito.

Cómo es la presencia del ICE en las instituciones educativas de Texas

A diferencia de California, Texas no cuenta con ninguna ley estatal que regule el grado de acceso de los agentes migratorios en las escuelas públicas de primaria y secundaria, según consignó un estudio de NPR.

En marzo de 2025, se presentó en la Cámara de Representantes de Texas el proyecto de ley HB 4330. La propuesta buscaba modificar el capítulo uno del Código de Educación para manejar la cooperación de los distritos escolares con los oficiales federales. Las regulaciones incluyen:

No permitir en las escuelas el acceso a sus instalaciones a agentes de inmigración , a menos que presente una orden judicial.

, a menos que presente una orden judicial. Prohibir cualquier tipo de divulgación de expedientes educativos sin orden judicial previa.

Texas no cuenta con ninguna ley estatal que regule el grado de acceso de los agentes migratorios en las escuelas BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El 1° de abril de ese año tuvo su primera lectura y fue remitido al Comité de Educación Pública. Sin embargo, dado que la sesión ordinaria de 2025 finalizó el 2 de junio sin que el proyecto fuera aprobado, la iniciativa expiró dentro de ese ciclo legislativo.

En el caso de las universidades, en febrero de 2025, el director de operaciones y vicepresidente sénior de Texas A&M, Peter Lange, distribuyó un correo electrónico a toda la universidad donde informaba que los agentes del ICE tendrían permiso para entrar en las zonas públicas de la universidad, según consignó The Battlalion.

Cómo avanzan las restricciones escolares al ICE en las escuelas

Según NPR, se identificó que al menos 23 estados evaluaron 40 propuestas legislativas distintas relacionadas con agentes de inmigración y escuelas K-12.

De estas iniciativas, 35 buscaban limitar el acceso del ICE a los campus y alumnos K-12. En contraste, solo una propuesta (en Misisipi) buscó obligar a las escuelas a cooperar con las autoridades migratorias.