US$58 por hora sin título universitario: el empleo público en California que permite certificarse después de entrar

La ciudad de Sunnyvale, California, está en busca de un Operador de Seguridad Pública. Se trata de un empleo de tiempo completo bajo la modalidad de formación. Es decir, la capacitación y las certificaciones se completarán después del ingreso; el salario llega hasta US$58,44 por hora.

Empleo en Sunnyvale: salario y tareas del Public Safety Dispatcher-In-Training

En el portal de empleos en el sector público de California está disponible la ficha para participar en el proceso de reclutamiento. La fecha límite para postularse es este martes 23 de junio.

Sunnyvale tiene abierta la vacante de operador de seguridad pública Imagen generada con Inteligencia Artifivia

De manera general, se busca a una persona con la capacidad de procesar llamadas de emergencia y servicio para la policía, los bomberos, los servicios médicos, los equipos de rescate, servicios de control animal y otras autoridades locales.

Por eso, la descripción del puesto advierte que se trata de un entorno laboral estresante que requiere estar sentado, de pie, caminar, arrodillarse y agacharse durante periodos prolongados.

Además, es necesario tener la capacidad de analizar múltiples terminales de visualización de video en condiciones de poca luz y una audición aguda para comprender comunicaciones simultáneas de varias fuentes. También se pide disposición para trabajar en cualquier turno y día, incluso en horarios irregulares y con avisos enviados con poca antelación.

Certificaciones POST y EMD que exige la ciudad de Sunnyvale

Una vez que sea seleccionada la persona para el puesto, si desea conservar el empleo y aspirar a mejores posiciones, será necesario que complete las siguientes certificaciones:

Dentro de un año posterior al nombramiento deberá completar un curso de certificación de Operador Básico aprobado por la organización Peace Officer Standards and Training (POST).

aprobado por la organización Peace Officer Standards and Training (POST). Dentro de los 18 primeros meses posteriores al nombramiento deberá obtener un certificado de Operador de Seguridad Pública de POST.

de POST. Dentro del primer año de su nombramiento deberá completar el curso de certificación de Operador Médico de Emergencia, aprobado por la Academia Internacional de Despacho de Emergencia que deberá mantenerse actualizado.

El operador de seguridad pública de Sunnyvale recibirá capacitación para saber cómo responder a emergencias Pexels

Requisitos para postular al empleo público de Sunnyvale sin título universitario

A pesar de que es posible obtener capacitación y certificación una vez que se obtiene el empleo, la ciudad de Sunnyvale explica cuáles son los requisitos que los candidatos deben cumplir para ser considerados:

Presentar un certificado de escuela secundaria o equivalente.

Un año de experiencia laboral en servicio al cliente.

Aprobar el examen CritiCall en línea.

Superar una investigación de antecedentes exhaustiva.

Enviar el paquete de solicitud completo desde el portal de empleo.

Realizar una prueba de mecanografía en línea o presentar un certificado que incluya nombre completo del candidato, fecha de emisión y la velocidad neta de escritura de palabras por minuto.

Poseer una licencia de conducir válida de California y un historial de conducción seguro.

Instrucciones para aplicar a un empleo público en Sunnyvale, California

Salario, jubilación y beneficios del empleo público en Sunnyvale

De acuerdo con las autoridades de Sunnyvale, California, el salario de un operador de seguridad pública en formación es de entre US$53 y US$58,44 por hora. Además, se ofrecen los siguientes beneficios: