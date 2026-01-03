Aumenta el salario mínimo en California: cuánto se pagará por un día de trabajo en 2026

A partir del 1° de enero de 2026, el salario mínimo aumentará para la mayoría de los trabajadores en varios estados de Estados Unidos, incluido California. Allí, según la ley vigente, los empleados empezarán a cobrar 16,90 dólares por hora, lo que se traduce en poco más de US$135 por día de trabajo para una jornada de ocho horas.

A cuánto aumenta la hora de trabajo en California en 2026

Desde 2017, California implementó un programa de incremento gradual para alcanzar el salario mínimo de US$15 por hora para todos los empleadores. Después del 2022, el montó continuó en subida hasta llegar a US$16,50 en 2025.

Ahora, la suma se elevará a US$16,90 desde el 1° de enero de 2026. El incremento efectivo en este caso será de US$0,40, según el Departamento de Relaciones Industriales estatal (DIR, por sus siglas en inglés).

La mayoría de los empleados cobrará como mínimo US$135,20 por día de trabajo en California Freepik - Freepik

En el Estado Dorado, la mayoría de los empleados trabajan ocho horas por jornada, lo que da como resultado un total de US$135,20 por día de trabajo. En el caso de que se cumplan las 40 horas semanales, la persona percibiría US$676 a la semana.

El porcentaje para cada incremento anual se obtiene según la inflación. En específico, se basa en el índice nacional de precios al consumidor para asalariados urbanos y administrativos (IPC-W).

La ley de California establece que el salario mínimo no puede reducirse incluso si el IPC ofrece un resultado negativo. En tanto, el aumento máximo que se puede implementar en un año es del 3,5%.

Aunque la mayoría de trabajadores están sujetos a las modificaciones en el sueldo, la ley contempla algunas excepciones.

Excepciones al aumento del salario mínimo en California

De acuerdo con el DIR, la ley exceptúa a los siguientes empleados:

Trabajadores de restaurantes de comida rápida : el salario mínimo actual que perciben es de US$20 por hora (vigente desde el 1º de abril de 2024).

: el salario mínimo actual que perciben es de US$20 por hora (vigente desde el 1º de abril de 2024). Empleados de los centros de salud: depende del centro médico, con variaciones que van desde US$18 hasta US$24 por hora.

Los trabajadores de la salud y empleados de comida rápida en California están exceptuados del salario mínimo estatal Freepik - Freepik

Además, también están exentos los vendedores externos, las personas que son padres, cónyuges o hijos del empleador y los aprendices contratados regularmente, según la División Estatal de Normas de Aprendizaje.

En el caso de los estudiantes, la norma indica que se les puede pagar no menos del 85% del salario mínimo durante sus primeras 160 horas de empleo en ocupaciones en las que no tienen experiencia previa.

Asimismo, quienes tienen discapacidades mentales o físicas, o ambas, están exentos de la ley. Lo mismo sucede con las organizaciones sin fines de lucro, como talleres protegidos o centros de rehabilitación, que emplean a trabajadores con discapacidad.

El salario mínimo aumenta cada año en California en función de la inflación Unsplash

Las ciudades de California con salarios mínimos más elevados que el estatal

Al margen del aumento del sueldo estatal, existen ciudades que tienen su propio salario mínimo establecido. La ley señala que los diversos municipios que componen al estado pueden fijar un monto más elevado.

Según la Universidad de California en Berkeley, estar urbes tienen en 2025 un sueldo mínimo más alto que el estatal: