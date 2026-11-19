El gobernador electo de California, Xavier Becerra, prometió construir “un estado asequible, seguro y lleno de oportunidades para cada familia”. El demócrata ganó las elecciones generales el pasado 3 de noviembre al vencer al republicano Steve Hilton. Hijo de inmigrantes mexicanos, el exsecretario de Salud y Servicios Humano será el primer latino elegido por voto popular para gobernar el estado y sucederá a Gavin Newsom, que no podía buscar la reelección por el límite de mandatos.

Qué propone Xavier Becerra para bajar el costo de vida en California

A través de su cuenta en X, el gobernador electo expresó el 13 de noviembre: “Ahora comienza el verdadero trabajo. Juntos, construiremos un estado asequible, seguro y lleno de oportunidades para cada familia”.

La promesa de Xavier Becerra en California: "un estado asequible, seguro y lleno de oportunidades para cada familia” X/@XavierBecerra

La frase resume el eje que Becerra eligió para su transición. Según Inside California Politics, la bautizó “California Dreams, California Delivers”, un lema centrado en la asequibilidad, y el equipo está encabezado por Liz Saldivar, que trabaja con Becerra desde 2009.

El 11 de noviembre sumó a dos especialistas en presupuesto. Erika Li, subdirectora de presupuesto del Departamento de Finanzas de Newsom desde 2020, será la directora de presupuesto de la transición.

El 17 de noviembre, Becerra se reunió con la mayoría de los funcionarios estatales recién elegidos para fijar prioridades comunes. Según su equipo, la agenda incluyó la reducción de costos, el mercado de seguros, la responsabilidad de las empresas de inteligencia artificial y la seguridad electoral.

Durante la campaña evitó promesas concretas. De acuerdo con The Santa Barbara Independent, habló en términos generales de priorizar a las familias trabajadoras y propuso cambios graduales, como seguir reduciendo trabas burocráticas para aprobar la construcción de viviendas.

Qué significa para los latinos e inmigrantes la llegada de Xavier Becerra a la gobernación

El único latino que gobernó California antes fue Romualdo Pacheco, que ocupó el cargo entre el 27 de febrero y el 9 de diciembre de 1875. Llegó por sucesión, tras la renuncia del gobernador Newton Booth, y no por elección.

Xavier Becerra prometió enfocar su mandato en la defensa de los inmigrantes indocumentados Noah Berger - FR34727 AP

El peso de esa comunidad aparece en los datos de la Oficina del Censo: los hispanos o latinos representan el 40,8% de la población del estado, estimada en más de 39,3 millones de habitantes a julio de 2025.

El 27% de los residentes nació en el extranjero , según el promedio 2020-2024. census

, según el promedio 2020-2024. census El 44,4% de las personas de 5 años o más habla en casa un idioma distinto del inglés.

Becerra prometió enfocar su mandato en la defensa de los inmigrantes indocumentados. Como fiscal general estatal, entre 2017 y 2021, enfrentó en los tribunales a la primera administración de Donald Trump. Su sitio de campaña afirma que lo hizo 122 veces.

La relación con Washington ya es tensa. The Santa Barbara Independent recordó que el gobierno de Trump retuvo fondos federales, cuestionó las políticas ambientales de California e intentó intervenir en esta elección. Ninguna de las promesas de Becerra tendrá efecto antes de que asuma el cargo.

Cuándo asume Xavier Becerra como gobernador y qué falta para certificar la elección

AP declaró ganador a Becerra. Según el conteo de la agencia de noticias del 18 de noviembre, con un 98% estimado de votos contabilizados, el demócrata sumaba 8.654.196 votos, el 65,6%.

Xavier Becerra lanzó su campaña

Los condados deben cerrar sus resultados oficiales el 3 de diciembre, y la secretaría de Estado de California certificará el resultado estatal el 11 de diciembre. Becerra asumirá como gobernador el 4 de enero de 2027, según Inside California Politics.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.