Xavier Becerra, sobre el sueño californiano y los inmigrantes: “Es innegociable. Y sí, no se puede deportar”

El gobernador electo de California, Xavier Becerra, afirmó en su discurso de victoria del 3 de noviembre de 2026 que “el sueño californiano es universal”, que es “innegociable” y que “no se puede deportar”. El demócrata, que se definió como hijo de inmigrantes, derrotó al republicano Steve Hilton y asumirá el cargo en enero de 2027, cuando concluya el mandato de Gavin Newsom.

¿Qué prometió Becerra sobre inmigración y salud?

Leyes estatales: El gobernador electo se comprometió a hacer cumplir las nuevas normas de California que limitan el uso de la fuerza de los agentes de inmigración y sus actividades en propiedades estatales.

El gobernador electo se comprometió a hacer cumplir las nuevas normas de California que limitan el uso de la fuerza de los agentes de inmigración y sus actividades en propiedades estatales. Salud: En una entrevista con un medio local, el gobernador electo sostuvo que toda persona que trabaja con esfuerzo en California debe poder acceder a atención médica asequible, “y eso incluye a los indocumentados”.

Gavin Newsom felicitó a Xavier Becerra por su triunfo en las elecciones a gobernador de California X: @GavinNewsom

¿Qué puede hacer un gobernador frente a las deportaciones?

Las deportaciones se rigen por la ley federal, y las normas de California apuntan a lo que el estado controla: sus propiedades, sus centros de detención y sus fiscales.

El 29 de septiembre, Newsom firmó un paquete de leyes que prohíbe a los agentes de inmigración usar propiedades estatales, crea una declaración de derechos para las personas detenidas y permite demandas civiles contra agentes federales por violaciones constitucionales.

La restricción sobre propiedades estatales abarca estacionamientos, terrenos baldíos y garajes, además de su uso para organizar operativos, procesar o detener personas.

Xavier Becerra, sobre el sueño californiano y los inmigrantes: “Es innegociable" Noah Berger - FR34727 AP

Los tribunales ya limitaron una parte de la legislación estatal sobre agentes federales. El 22 de abril de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó la exigencia de que los agentes federales muestren identificación visible, al considerar que la ley estatal probablemente viola la cláusula de supremacía de la Constitución, informó NBC Los Angeles.

Un tribunal federal había bloqueado en febrero la prohibición de cubrirse el rostro para los agentes. CalMatters anticipa que las leyes más relevantes del nuevo paquete también serán puestas a prueba en tribunales federales.

El programa de deportaciones alcanzó a más de 38.000 personas en California desde febrero de 2025, según datos de deportationdata.org.

¿Qué decisiones enfrentan las familias inmigrantes en 2027?

El Departamento de Servicios de Atención Médica de California estima que Medi-Cal cubre a unos 1,4 millones de inmigrantes sin estatus legal, y la Oficina del Analista Legislativo calcula un costo cercano a 10.000 millones de dólares al año.

Xavier Becerra, sobre el sueño californiano y los inmigrantes: “Es innegociable" Noah Berger - FR34727 AP

Uno de cada cinco niños del estado vive en una familia con al menos un integrante sin estatus legal, de acuerdo con el Departamento de Educación de California.

El Legislativo y Newsom pospusieron varios recortes de Medi-Cal hasta julio de 2027 y dejaron su definición en manos del próximo gobernador, informó KFF Health News.

Becerra objetó el año pasado el congelamiento de nuevas inscripciones para adultos sin estatus legal y dijo que buscará revertir las restricciones a Medi-Cal que sacaron del programa a decenas de miles de inmigrantes sin estatus legal, según CalMatters.

El gobernador deberá presentar un nuevo presupuesto a la Legislatura pocos días después de asumir en enero de 2027.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.