Ya es oficial: los nuevos dueños de los LA Lakers y la multimillonaria transacción en la NBA

Los Angeles Lakers están cerca de atravesar un nuevo cambio de control. Josh Kushner y Bob Iger acordaron comprar la participación mayoritaria de la franquicia a Mark Walter por una valuación de 12.500 millones de dólares, una cifra que establece un nuevo récord para la venta de un equipo deportivo profesional.

LA Lakers por US$12.500 millones: el acuerdo que marca un récord en el deporte profesional

La magnitud económica del acuerdo convierte a los LA Lakers en la franquicia deportiva más cara de la historia en términos de una transacción de propiedad.

El nuevo precio supera en US$2500 millones la tasación acordada en 2025, cuando Walter compró la participación mayoritaria de la familia Buss por una valuación aproximada de US$10.000 millones.

Según ESPN, la nueva operación de US$12.500 millones no solo representa un récord para los Lakers, sino que coloca nuevamente a la franquicia en la cima de las mayores ventas registradas entre equipos deportivos profesionales.

La comparación permite dimensionar el salto en apenas un año:

Lakers, 2026: US$12.500 millones.

US$12.500 millones. Lakers, 2025: US$10.000 millones.

US$10.000 millones. Seattle Seahawks, 2026: US$9600 millones.

US$9600 millones. Boston Celtics, 2025: US$6100 millones.

US$6100 millones. Washington Commanders, 2023: US$6050 millones.

La particularidad de la transacción es que Walter asumió el control mayoritario de la organización recién en octubre de 2025, después de que su propuesta fuera aprobada de manera unánime por la liga. Su etapa al frente de la franquicia, por lo tanto, fue considerablemente breve en comparación con la historia de la institución.

El empresario confirmó su salida con un mensaje de agradecimiento hacia la organización y su entorno. Walter sostuvo que ser propietario de los Lakers fue uno de los grandes honores de su vida y destacó especialmente el vínculo entre el equipo, sus seguidores y la ciudad. También expresó su reconocimiento a los jugadores y al personal de la franquicia.

Josh Kushner y Bob Iger: cómo cerraron en tres días el acuerdo por los LA Lakers

La rapidez con la que se produjo el cambio de propietario fue uno de los aspectos más destacados por la prensa. Josh Kushner y Bob Iger no iniciaron el proceso con la intención de comprar los Lakers. Su objetivo original era participar en una eventual franquicia de expansión de la NBA en Las Vegas.

Según relató Bob Iger (foto), tras recibir indicios de la disponibilidad de Walter, la operación conjunta se concretó con total rapidez en un plazo de apenas tres días hábiles Jordan Strauss - Invision

La situación cambió cuando recibieron la información de que Mark Walter podía estar dispuesto a desprenderse de su participación en Los Ángeles.

A partir de ese momento, los dos empresarios decidieron abandonar su estrategia inicial para concentrarse en una franquicia que consideraban excepcional tanto por su valor económico como por su dimensión deportiva y cultural.

Iger explicó al New York Post que ambos estaban involucrados en la búsqueda de una eventual franquicia en Las Vegas cuando les sugirieron que Walter podía estar interesado en vender su participación en los Lakers. La respuesta fue inmediata y el acuerdo se cerró en apenas tres días hábiles.

Venta de los LA Lakers: qué falta para que la NBA apruebe el cambio de control

Aunque el acuerdo ya fue alcanzado, la operación todavía no está completamente cerrada desde el punto de vista formal. La compra necesita la aprobación de la junta de gobernadores de la NBA, un procedimiento que puede extenderse durante varias semanas.

El acuerdo formal requiere todavía el visto bueno de la junta de gobernadores de la NBA, cuya próxima reunión está pautada para septiembre en Nueva York Kyle Phillips - FR171277 AP

La próxima reunión de ese organismo está prevista para septiembre en Nueva York. Será entonces cuando la liga avance con el proceso necesario para validar oficialmente el cambio de control.

La llegada de ambos también estará acompañada por algunos ajustes en sus actuales intereses deportivos. Kushner posee una participación minoritaria en Miami Heat y anteriormente fue propietario minoritario de Memphis Grizzlies.

Para poder concretar la compra de los Lakers, deberá desprenderse de su participación de la primera, para despejar así el camino para la adquisición.

La situación de Iger es diferente. El empresario dejó este año su segundo período como CEO de Disney. Su experiencia empresarial y su vínculo con el entretenimiento lo convierten en una figura especialmente relevante para una organización cuya identidad está profundamente relacionada con Los Ángeles, el deporte y la industria audiovisual.

En 2024, Iger y su esposa, Willow Bay, también se convirtieron en propietarios mayoritarios de Angel City FC, equipo de la NWSL. La compra de los Lakers amplía ahora de manera considerable su presencia dentro del deporte profesional.