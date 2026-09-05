La ley HB 1393 firmada por Abbott que podría cambiar el horario en Texas

La ley HB 1393 que firmó Greg Abbott dejó a Texas preparado para adoptar un horario de verano permanente y eliminar los dos ajustes anuales de los relojes. El cambio no es inmediato: necesita que el Congreso de Estados Unidos autorice esa opción a nivel federal.

HB 1393: qué establece el “Texas Time” y cuándo podría activarse

Según estableció el texto de la HB 1393, Texas deberá usar el horario de verano durante todo el año cuando la legislación federal le otorgue esa facultad. La norma denomina “Texas Time” al estándar que regirá bajo ese esquema.

La HB 1393 quedó condicionada a que el Congreso de EE.UU. autorice a Texas a mantener el horario de verano todo el año Facebook Greg Abbott/Freepik

La disposición alcanza tanto a la zona de Texas que utiliza la hora estándar central como a la parte que utiliza la hora estándar de montaña. Ambas regiones quedarían sujetas al mismo criterio de mantener el horario de verano durante todo el año.

El registro legislativo de la HB 1393 indica que Abbott firmó la medida el 20 de junio de 2025. La oficina del gobernador de Texas también incluyó la iniciativa entre los proyectos promulgados durante la 89ª Sesión Legislativa Ordinaria.

El texto fijó el 1° de septiembre de 2025 como fecha general de entrada en vigor, pero agregó una condición decisiva. Si el Congreso de EE.UU. no sanciona una norma que autorice a Texas a mantener el horario de verano todo el año, la HB 1393 no produce efectos.

El representante republicano Will Metcalf, de Conroe, presentó la iniciativa. KUT lo identificó como autor del proyecto, mientras que Paul Bettencourt tuvo un papel central en su tratamiento en el Senado.

Por qué Texas todavía depende del Congreso de EE.UU.

El Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) explicó que la Ley de Horario Uniforme permite a los estados excluirse del horario de verano y conservar la hora estándar durante todo el año. La legislación federal vigente no les concede la opción inversa.

Ese límite mantiene vigente el cambio de hora en Texas pese a la firma de Abbott. Por ese motivo, la transformación prevista por la HB 1393 depende de una modificación de las reglas federales.

La Cámara de Representantes federal aprobó la Sunshine Protection Act por 308 votos a 117 el 14 de julio de 2026 Freepik

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el 14 de julio de 2026 la Sunshine Protection Act, identificada como H.R. 139. La votación oficial de la Cámara registró 308 votos a favor y 117 en contra.

El texto federal propone convertir el horario de verano en permanente. El Houston Chronicle informó que siete de los 38 representantes de Texas votaron contra la iniciativa: los demócratas Greg Casar, Lloyd Doggett, Veronica Escobar, Sylvia Garcia y Marc Veasey, y los republicanos Chip Roy y Keith Self.

El Senado recibió la H.R. 139 el 15 de julio de 2026, realizó dos lecturas y la remitió al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte, de acuerdo con el registro de GovInfo.

Horario de verano permanente en Texas: argumentos sobre luz, sueño y seguridad

KUT informó que el senador republicano Bettencourt, de Houston, defendió la iniciativa porque consideró más útil disponer de luz adicional durante la tarde, después del horario habitual de la escuela o el trabajo.

El senador demócrata Nathan Johnson, de Dallas, rechazó esa alternativa. El medio señaló que el legislador recordó la experiencia federal de 1974, cuando EE.UU. aplicó de forma temporal el horario de verano permanente durante la crisis energética y luego abandonó esa política.

El análisis legislativo de la HB 1393 atribuyó a sus promotores preocupaciones por la alteración del sueño, los accidentes de tránsito y la productividad asociadas a los ajustes semestrales. El documento presentó la eliminación de esos cambios como el objetivo central de la propuesta estatal.

Fox 4 News señaló durante el tratamiento de la norma en 2025 que Texas se sumaba a otros estados con medidas sujetas a una modificación de la legislación federal.