Ya es oficial: confirman cuándo cambia la hora en Estados Unidos y el día que llega el otoño 2026 a Illinois

En los próximos meses, los habitantes de Illinois atravesarán dos hitos: primero, la llegada del otoño y, luego, el ajuste horario estipulado por la ley federal. El equinoccio tendrá lugar cuando los relojes aún estén adelantados una hora, mientras los legisladores debaten un proyecto que podría establecer el horario de verano como norma nacional.

Qué día llega el otoño 2026 a Illinois

En Illinois, como en el resto del hemisferio norte, el otoño astronómico comienza con el equinoccio de septiembre .

Este año, la fecha corresponde al martes 22 de septiembre a las 19.05 hs Central Daylight Time (CDT), de acuerdo con el calendario de Old Farmer’s Almanac.

Este año, el otoño comenzará el martes 22 de septiembre a las 19.05 hs en Illinois Freepik

Durante el equinoccio, el día y la noche alcanzan duraciones similares, ya que el Sol cruza el ecuador celeste, y lleva grandes cambios al Estado de la pradera, con impactos en diferentes aspectos de la vida cotidiana. En principio, las temperaturas comenzarán a bajar, y habrá menos luz solar, lo que se traduce en días más cortos.

Esto se debe a que el sol sale cada vez más tarde y anochece antes. Además, la vida de las plantas se ralentiza. El otoño astronómico termina con el solsticio de invierno, tras el cual los días comienzan a alargarse de nuevo.

El sitio indica que, si bien el otoño astronómico comienza en el equinoccio, el otoño meteorológico comenzó el 1° de septiembre.

Cambio de hora en Illinois 2026: cuándo termina el horario de verano

Luego del equinoccio de otoño, los residentes de Illinois deberán ajustar sus relojes debido al cambio de hora que estipula la Ley de Horario Uniforme en Estados Unidos.

Según el régimen federal vigente, el horario de verano o Daylight Saving Time (DST) termina el domingo 1° de noviembre de 2026. A las 2 hs, los relojes deben atrasarse una hora y volver al horario estándar (Standard Time, ST), según el portal oficial del National Institute of Standards and Technology (NIST, por sus siglas en inglés).

De este modo, los relojes se atrasarán 60 minutos: al llegar a las 2 hs, regresarán a la 1 hs (horario local). Por ese motivo, esa franja se repetirá y la jornada contará con una hora adicional.

A las 2 hs del domingo 1° de noviembre, los habitantes de Illinois deberán atrasar una hora sus relojes Magnific

El ajuste trasladará parte de la luz natural de la tarde hacia la mañana. Con esa transición finalizará el horario de verano, sistema que mantiene los relojes adelantados durante los meses más cálidos.

Las reglas actuales entraron en vigor en 2007, tras la aprobación de la Ley de Política Energética de 2005, que extendió su duración cerca de un mes con el objetivo de reducir el consumo energético. Desde entonces, permanece vigente durante 238 días, equivalentes aproximadamente al 65% del año.

La mayor parte del territorio estadounidense se rige por esta ley. Las excepciones son las siguientes:

Hawái.

Samoa Americana.

Guam.

Islas Marianas del Norte.

Puerto Rico.

Islas Vírgenes de EE.UU.

La mayor parte de Arizona.

Sunshine Protection Act: la ley del horario de verano permanente

Las reglas federales establecen el período del horario de verano, aunque los estados pueden optar por no observarlo y permanecer en el horario estándar. Este año se presentó un proyecto, conocido como Sunshine Protection Act, que podría cambiar esta práctica. El texto legislativo propone eliminar el cambio de hora semestral y establecer el horario de verano como norma nacional.

El 14 de julio, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó el proyecto por 308 votos contra 117. Tras recibir el visto bueno de los representantes, la propuesta fue enviada al Senado para su consideración. Desde el 15 de julio, el proyecto permanece remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

“El horario de verano permanente mejorará la seguridad pública, promoverá estilos de vida más saludables y brindará a las familias más luz natural para disfrutar después del trabajo y la escuela. Agradezco a mis colegas de ambos partidos por apoyar este esfuerzo bipartidista, e insto al Senado a que envíe esta reforma al escritorio del presidente”, expresó el congresista de Florida y patrocinador de la propuesta, Vern Buchanan, en un comunicado oficial.