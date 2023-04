Caminaba por un barrio de Canadá y se encontró con un problema recurrente también en EE.UU.

escuchar

Un joven evidenció un problema recurrente en los barrios de Canadá que, según su perspectiva, también se da en las calles de Estados Unidos. Mientras caminaba por la vía pública, se dio cuenta de que no había veredas para los peatones, lo que significaba que solo tenía dos opciones: trasladarse por el mismo lugar que los automóviles, o bien, invadir la propiedad privada al caminar por los jardines de las casas del vecindario.

El hombre, identificado como Yan Mark, compartió su experiencia a través de un video en TikTok. En la publicación, detalló que se encontraba en una calle de Metro Vancouver, en Canadá. Sin embargo, se preguntó, entre bromas, si estaba en Estados Unidos, ya que no había aceras en los extremos de la vía.

Mark se vio obligado a seguir su camino por los límites de la calle y de los jardines delanteros de las casas. Le dio un toque de humor a la grabación cuando se subió al jardín de alguien y de inmediato gritó para sí mismo: “Sal de mi propiedad”.

Un joven evidenció un problema común de los barrios de Canadá y Estados Unidos

Los usuarios mostraron su sorpresa en los comentarios. La mayoría se preguntaba por qué habían elegido ese diseño y aseguraron que en sus países ese problema no existía. “En Latinoamérica sí tenemos aceras”; “En México sí hay, aunque veces con obstáculos”; “Literalmente no podría imaginar una ciudad sin una acera básica, incluso los pueblos de Europa las tienen”, escribieron. Hubo otros que explicaron que en sus ciudades tampoco se construían estos senderos para los peatones. “Bueno, vivir en Panamá me está preparando para cuando viaje a USA, acá tampoco hay”; “Lo mismo en Perú, hay lugares sin veredas”, escribieron como parte de las reacciones de este clip.

El problema de la falta de veredas

Una de las preguntas en los comentarios llamó la atención del tiktoker, por lo que publicó un segundo video para resolver la duda. “¿Por qué la gente se preocupa tanto por las aceras?”, se leía en la publicación. Mark explicó que él consideraba esta omisión como algo negativo, dado que los peatones no tenían espacios cómodos para caminar. Asimismo, enfatizó el daño que los peatones les provocaban a algunos sitios, como los jardines.

“Es muy sencillo, te muestro. ¿Por dónde preferirías caminar, por aquí?”, exclamó mientras señalaba un camino repleto de pasto. “¿O por allá?”, dijo, y apuntó la cámara a otra zona que tenía una vereda en medio del césped. El joven afirmó que era mejor el segundo lugar.

El joven explicó por qué es malo la falta de veredas en las calles

En su explicación, el tiktoker recalcó el daño que las personas dejaban sobre el pasto. “Observa, aquí no hay césped porque la gente pasa por aquí”, señaló mientras filmaba una parte del jardín que no lucía verde, a diferencia del resto. En una segunda toma, mostró otra área que también estaba en malas condiciones debido al constante transitar de personas. En los comentarios, una joven dijo que el problema era peor en la temporada de lluvias, cuando la tierra se mojaba y las personas terminaban “embarradas” al no tener espacios de asfalto para caminar.

LA NACION