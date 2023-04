Propuso que Baja California sea parte de Estados Unidos y desató un escándalo

escuchar

Esta semana, un usuario provocó un debate en redes sociales al sugerir que Baja California y Baja California Sur, estados que pertenecen a México, debían pertenecer a Estados Unidos. Los usuarios viralizaron su publicación, dado que recordaron los conflictos históricos con los que el país azteca perdió gran parte de su territorio.

El creador de la disputa, identificado como Storm Robinson, publicó la imagen de un mapa de los estados mexicanos en un círculo rojo y escribió: “No sugiero que hagamos nada, pero esto debería ser nuestro”. El estadounidense destacó que esa idea había surgido por motivaciones únicamente climatológicas, ya que estaba cansado de “congelarse todo el tiempo y en Baja siempre hace calor”.

Un tuitero se hizo viral con su sugerencia entre ambos territorios Twitter/@stormrobinson

En otra publicación, Robinson siguió con la polémica al insinuar que los estadounidenses deberían preguntarles a los mexicanos si les gustaría “unirse a San Diego y convertirse en West Florida”, como un ejercicio exploratorio. En un comentario adicional, sugirió una reunión con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien mencionó en un tuit con la frase: “Vamos a hablar, amigo”.

Las publicaciones no terminaron ahí. El usuario lanzó una encuesta para que sus seguidores definieran el nombre del territorio, en caso de que pasara a ser propiedad de EE.UU.: “¿Cómo debería llamarse nuestro Estado 51?”. Las posibles respuestas eran New California, American Baja, South Yosemite y Old Mexico.

El hombre hizo una encuesta para averiguar cómo le llamarían sus seguidores al nuevo territorio Twitter/ @stormrobinson

Esta serie de publicaciones causaron un gran debate entre la comunidad virtual. Si bien hubo a quienes les causaron gracia, una gran mayoría mostró enojo ante la propuesta, sobre todo los mexicanos. Entre los tuits, destacó el de un usuario que parafraseó la publicación original con un “No sugiero que hagamos nada, pero esto debería ser nuestro”, y adjuntó una imagen de un mapa antiguo, cuando los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Texas, nevada, Utah, y parte de Colorado y Wyoming, pertenecían a México.

Los usuarios recordaron cuando varios estados de EE.UU. pertenecían originalmente a México Twitter/@JulioJaec

Una cuenta dedicada a explicar momentos históricos también se sumó a la publicación. Este usuario citó el tuit y escribió. “No sugiero que hagamos nada, pero esto debería ser nuestro otra vez” y agregó la imagen de un mapa, así como las estadísticas de la población mexicana que actualmente vive en EE.UU., según Wikipedia.

Una cuenta que explica momentos históricos respondió Twitter/@HistoriaPTontos

¿Por qué México perdió su territorio original?

En 1846, las tropas de Estados Unidos invadieron parte de México, lo cual inició una guerra que terminó en septiembre de 1847, cuando el ejército estadounidense resultó vencedor. Los gobernantes de la otra nación se rindieron y entraron en negociaciones para finalizar la guerra, según detallan los Archivos Nacionales de EE.UU.

En ese contexto, se creó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, un documento que estipuló que México debía ceder el 55% de su territorio, y que se firmó el 2 de febrero de 1848. De esta manera, la extensión de ese país se redujo. Estos conflictos históricos fueron revividos por el hilo de tuits.

Según señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de no haberse firmado el tratado, probablemente México se habría desmembrado en varios países pequeños. Se entregaron cerca de dos millones trescientos mil kilómetros cuadrados a cambio de 15 millones de dólares en aquella época.

