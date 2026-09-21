Caos aéreo y vuelos demorados en la costa este de EE.UU. por el corte accidental de fibra óptica en una obra

WASHINGTON.– La Administración Federal de Aviación (FAA) ‌suspendió ‌vuelos el lunes ⁠en concurridos aeropuertos de la costa este de Nueva York, como Filadelfia y Boston, a raíz de un corte accidental de un cable de fibra óptica en una obra de Nueva Jersey.

Se ordenaron paradas en tierra en los aeropuertos John ​F. Kennedy y LaGuardia, así como en el de Teterboro en Nueva Jersey, ‌justo cuando 130 líderes mundiales y decenas ​de ministros llegaban a Nueva York ​para la reunión anual de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Un avión American Eagle de American Airlines pasa por la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, en Phoenix Ross D. Franklin - AP

El administrador de la FAA, Brian Bedford, dijo a los periodistas que el circuito principal que conecta con esa instalación de control del tráfico aéreo falló el lunes por la mañana.

Luego, la agencia descubrió que la línea de fibra óptica de respaldo había sido cortada en algún punto entre New Brunswick y Newark, en Nueva Jersey.

Continúan las demoras

Bedford dijo que la FAA trabaja para restablecer la conexión clave lo antes posible mediante la instalación de un nuevo circuito en la línea principal, mientras también intenta reparar la línea de fibra óptica de respaldo, aunque no está claro cuánto tiempo llevará completar las tareas.

“Probablemente se necesiten 13 horas para reparar esa rotura de fibra. Es enorme”, dijo Bedford, según un video publicado en internet por un periodista de transporte de CBS.

Está previsto que el circuito principal que falló sea reemplazado como parte de la renovación del sistema de control del tráfico aéreo del país.

Dos Boeing 737 de United Airlines están estacionados en las puertas de embarque del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida Wilfredo Lee - AP

A primera hora de la tarde, algunos vuelos empezaban a reanudar sus operaciones en LaGuardia y Filadelfia, pero se esperan demoras importantes durante el resto del día. Algunas aerolíneas permitían a sus pasajeros cambiar sus vuelos sin cobrarles cargos adicionales.

Sin embargo, FlightAware, una web de seguimiento de vuelos, indicó que más de 600 vuelos en Newark y Filadelfia, más del 20%, habían sufrido retrasos en el Centro de Control de Aproximación por Radar de Filadelfia. Newark es un importante centro de operaciones de United Airlines, mientras que Filadelfia lo es de American Airlines.

El problema también ‌obligó a desviar varios vuelos a otros aeropuertos. Flightradar24, un sitio web de seguimiento ⁠de vuelos, indicó que las operaciones sufrían retrasos de 112 minutos en ‌promedio en Newark.

En mayo de 2025, la instalación que controla ⁠el tráfico aéreo que entra y sale del aeropuerto ⁠de Newark sufrió una serie de importantes cortes en las comunicaciones. La FAA señaló el año pasado que una interrupción de las telecomunicaciones afectó a las comunicaciones y a las pantallas de radar del TRACON de Filadelfia.

Un viajero mira una pantalla de información de vuelo que enumera los vuelos cancelados y retrasados debido a una interrupción de la FAA, en Arlington, Virginia SAUL LOEB - AFP

El año pasado, el Congreso ‌aprobó 12.500 millones de dólares para ​abordar el envejecimiento del sistema de control del tráfico aéreo e impulsar la contratación de controladores, tras décadas de quejas por la congestión aeroportuaria y los retrasos en los vuelos, así como una serie ‌de problemas tecnológicos en los últimos años.

También el lunes, la FAA empezó a probar un nuevo sistema informático que utiliza inteligencia artificial para ayudar a predecir conflictos en los horarios y problemas meteorológicos, con el objetivo de ayudar a los controladores aéreos a desviar el tráfico. Sin embargo, el sistema se está probando inicialmente solo en el área de Washington D.C., por lo que no parece estar relacionado con las interrupciones.

Agencias AP y Reuters