El ejército de Estados Unidos atacó una embarcación narco en el Caribe: cuatro muertos

WASHINGTON.- El ejército de Estados Unidos atacó este sábado una embarcación que era sospechosa de ser utilizada para el contrabando de drogas en el mar Caribe. El asalto, según confirmaron desde el Comando Sur de Estados Unidos (U.S. SOUTHCOM), dejó cuatro muertos a los que definieron como “narco-terroristas”. Mientras tanto, el gobierno del presidente Donald Trump continúa su campaña contra presuntos traficantes en América Latina.

El ejército no aportó pruebas de que la embarcación transportara drogas, pero sí compartió un video en la cuenta oficial de X en el que mostró la imagen de lo que parecía ser un barco en movimiento, seguida del destello del ataque con proyectiles y luego, la lancha destruida y en llamas.

“Bajo la dirección de #SOUTHCOM, la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental ejecutó un golpe letal y cinético contra una embarcación rápida que operaba a lo largo de rutas establecidas de narcotráfico en el Caribe”, escribieron en redes sociales. “Inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico. La operación mató a cuatro narco-terroristas”, añadieron.

El ataque de EE.UU. contra una embarcación en el Caribe

Esta última operación militar elevó a, por lo menos, 231 el número de muertos en ataques contra embarcaciones por parte del ejército de Estados Unidos, en 69 ofensivas desde que el gobierno de Trump comenzó a apuntar contra quienes denomina “narcoterroristas” hace casi un año.

Al igual que en la mayoría de los comunicados militares sobre ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos indicó que apuntó contra los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

El gobierno del líder republicano, en tanto, busca acuerdos con naciones aliadas para extender su ofensiva a tierra en varios países de América Latina. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, manifestó durante una visita a Panamá el mes pasado que Colombia, Guatemala y Honduras habían aceptado permitir que Estados Unidos lleve a cabo operaciones militares conjuntas contra grupos criminales en su territorio. Guatemala negó haber alcanzado ese acuerdo, mientras que Ecuador puso en marcha misiones similares con Estados Unidos en marzo.

Trump dijo que Estados Unidos está en “conflicto armado” con los cárteles en Latinoamérica y justificó los ataques como una “escalada necesaria” para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis mortales que cobran vidas estadounidenses. Sin embargo, su gobierno ofreció pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de que está matando a narcotraficantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jacquelyn Martin - AP

Hace menos de un mes, el ejército estadounidense destruyó otra lancha en el océano Atlántico. Al igual que en operativos anteriores, la intervención terminó con tres personas muertas, a las que las autoridades señalaron como narcoterroristas.

Apenas semanas antes, un ataque contra una embarcación sospechosa en el océano Pacífico oriental terminó en la muerte de dos hombres. El Comando Sur dio a conocer un video donde se percibe el estallido de la nave tras el impacto.

En la grabación resulta evidente la columna de humo y fuego que surge de los restos flotantes. Los informes de inteligencia militar aseguraron que la lancha utilizaba rutas conocidas para el tráfico de estupefacientes. Este suceso ocurrió un día después de otra maniobra similar en la zona, en la que el operativo contra una presunta narcolancha provocó el fallecimiento de un tripulante. En esta oportunidad, otras dos personas sobrevivieron al impacto.

Con información de AP y AFP