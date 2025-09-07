Carmelo Anthony y Dwight Howard ingresan al Salón de la Fama del básquet

Carmelo Anthony, décimo mayor anotador de la historia de la NBA, y Dwight Howard sobresalieron entre las nueve figuras del básquetbol inmortalizadas el sábado en el Salón de la Fama, durante la ceremonia anual en Springfield (Massachusetts).

Anthony, retirado en 2023 tras 19 temporadas, fue diez veces elegido para el Juego de las Estrellas, mientras que Howard lideró a los Orlando Magic que alcanzaron las Finales en 2009 y fue campeón con los Angeles Lakers en 2020.

El alero y el pívot ingresaron por méritos individuales y también como parte del equipo olímpico estadounidense que en los Juegos de Pekín 2008 recuperó el oro olímpico perdido en Atenas 2004, cuando el 'Team USA' cayó en semifinales ante la Argentina de Emanuel Ginóbili.

"Suena genial decir que ingresarás al Salón de la Fama dos veces. Es algo impresionante", dijo Anthony, exestrella de los Denver Nuggets y los New York Knicks.

"Ese equipo de 2008 realmente marcó el tono de cómo se debe actuar como atletas profesionales", recordó.

Además de Anthony, el bautizado como "Equipo Redentor" estuvo liderado por el fallecido Kobe Bryant y por LeBron James, quien estuvo presente en la ceremonia de este sábado.

Jason Kidd, el jugador más veterano de aquel combinado olímpico, recordó el lujo que supuso ver a Bryant y a James enfrentarse entre sí en sesiones de práctica.

"Todas las mañanas competían. Tenían mucha energía, ellos marcaban el ritmo", recordó el actual entrenador de los Dallas Mavericks.

Otro ícono del baloncesto que ingresó en la institución fue la exjugadora Sue Bird, ganadora de cinco medallas de oro olímpicas en Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020.

Considerada una de las mejores jugadoras de la historia, Bird se retiró en 2022 tras 21 campañas en las Seattle Storm, con las que ganó cuatro títulos de la WNBA.

También fueron homenajeados las exjugadoras Maya Moore y Sylvia Fowles, el actual entrenador de los Chicago Bulls, Billy Donovan, y el ejecutivo de Miami Heat Micky Arison.

