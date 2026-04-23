Avanza el ICE en California: bloquean ley que protegía a los migrantes ante agentes en redadas

Un tribunal federal de apelaciones bloqueó este miércoles 22 de abril una ley de California que exigía a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) portar identificación visible. El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9° Circuito de EE.UU. dictó una medida cautelar a favor de la administración de Donald Trump.

La ley de California que obligaba al ICE a identificarse

La administración Trump presentó una demanda en noviembre de 2025 bajo el argumento de que la normativa estatal violaba la Constitución al intentar regular al gobierno federal.

Un tribunal federal de apelaciones frenó la normativa que obligaba a los oficiales de inmigración a identificarse Getty Images

En la opinión del tribunal recogida por Associated Press y The Guardian, el juez Mark J. Bennett sostuvo: “La ley intenta regular directamente a Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales”.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) afirmó que obligar a los oficiales a mostrar parches o tarjetas con sus nombres ponía en riesgo su integridad física.

Según los abogados federales, la medida exponía a los efectivos al “doxing” (difusión de datos personales), el acoso y la violencia en un contexto de fuerte resistencia a las políticas migratorias en la costa oeste de Estados Unidos.

“Es más probable que las personas ataquen a los agentes en defensa propia si no hay una identificación visible que permita al público saber que son agentes del orden. Esta confusión ha provocado que se confunda a funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley con delincuentes y viceversa, lo que crea un grave riesgo para los agentes del orden y los miembros del público”, sostuvieron los letrados en un escrito.

Según los abogados federales, la medida en California exponía a los efectivos al “doxing” (difusión de datos personales), el acoso y la violencia Collage: (Photo by Robyn Beck / AFP) - X (@ICEespanol)

Por qué California impulsó la ley contra agentes del ICE

Esta normativa formó parte de un paquete legislativo aprobado el año pasado tras las redadas masivas realizadas en el sur de California en junio de 2025.

Además de las insignias, la legislación también buscaba prohibir que la mayoría de los agentes utilizara máscaras, protectores de cuello o pasamontañas durante los operativos.

Los defensores de los derechos civiles denunciaron arrestos realizados por oficiales con el rostro cubierto que no mostraban ninguna placa de identificación.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones coincidió con la postura federal sobre la Cláusula de Supremacía. Los abogados de California intentaron defender la medida como una regla de seguridad pública de “aplicación general”, pero el fallo determinó que el estado no posee la facultad de imponer requisitos de uniforme o conducta a empleados federales en cumplimiento de sus tareas.

El fallo determinó que el estado no posee la facultad de imponer requisitos de uniforme o conducta a empleados federales Archivo

Qué cambia para el ICE en California tras el fallo judicial que bloqueó la ley

De acuerdo con The Guardian, el fallo del 9° Circuito tiene implicaciones nacionales, ya que frena los intentos de otros estados por imponer restricciones similares a los agentes del ICE.

Como se trata de una medida cautelar mientras avanza la apelación, el tribunal suspendió temporalmente la aplicación de la ley.

Mientras el proceso judicial sigue su curso, la decisión de este miércoles permite que los agentes federales puedan operar sin la obligación de portar las insignias exigidas por California.