Quién ganó el debate de candidatos a la gobernación de California

Los seis candidatos principales a la gobernación de California se enfrentaron este miércoles 22 de abril en un debate televisado en San Francisco. Los aspirantes demócratas y republicanos se cruzaron por el costo de vida y la crisis de vivienda antes de las elecciones primarias del 2 de junio. Según los analistas, no hubo un ganador claro en el encuentro organizado por Nexstar, pero sí una gran polarización frente a los problemas del estado.

Cruces por el impuesto a la gasolina en California

De acuerdo con reportes de Desert Sun, el costo de vida dominó el inicio del intercambio. Xavier Becerra, exsecretario de Salud federal, rechazó la idea de eliminar el impuesto estatal a la gasolina (de 61,2 centavos por galón) bajo el argumento de que esos fondos sostienen la infraestructura vial.

“Asegurémonos de que Donald Trump no inicie guerras imprudentes para mantener bajos los precios de la gasolina”, expresó Becerra en referencia al conflicto en Irán.

En la vereda opuesta, el sheriff Chad Bianco pidió la eliminación total del tributo. “No digan que el impuesto a la gasolina financia nuestras carreteras, porque tenemos las peores carreteras de todo EE.UU.”, sentenció el republicano.

Por su parte, el demócrata Matt Mahan propuso una suspensión temporal para aliviar a los trabajadores, mientras que Katie Porter sugirió reemplazar ese impuesto con fondos generales para romper la dependencia de los combustibles fósiles.

Vivienda y el “F” de Hilton a Newsom

La crisis de las personas sin hogar concentró las críticas más duras a la gestión actual. Al momento de calificar al gobernador saliente, Gavin Newsom, las opiniones mostraron la división partidaria:

Xavier Becerra: le dio una “A” por su esfuerzo.

le dio una “A” por su esfuerzo. Katie Porter y Tom Steyer: coincidieron en una “B”.

y coincidieron en una “B”. Steve Hilton: “Por supuesto que es una F”.

Hilton, exasesor político y presentador de Fox News, insistió en que la problemática es legal. “Es ilegal vivir y acampar en las calles”, afirmó.

Steve Hilton se mudó a California en 2012 y se estableció en Silicon Valley; ahora está postulado como gobernador del Estado Instagram/@calvarychapelchinohills

El republicano culpó a los 16 años de gobiernos demócratas y sostuvo que eso derivó en altos niveles de pobreza y costo de vida en el país norteamericano. El sheriff Bianco agregó: “La situación se debe a una psicosis inducida por las drogas y el alcohol y no a la falta de hogares”.

Ataques contra el patrimonio de Tom Steyer

El inversor Tom Steyer enfrentó críticas de sus propios compañeros de partido por su pasado financiero. Katie Porter aseveró: “Un candidato es un multimillonario que se enriqueció a costa de los contaminadores y las prisiones de ICE, y ahora utiliza ese dinero para financiar esta elección”.

Steyer se defendió y se presentó como el único capaz de enfrentar a las corporaciones. “Soy el agente de cambio aquí y ellos no quieren el cambio”, respondió ante los ataques de Mahan y Porter. Según los informes de Desert Sun y KQED, Steyer ya invirtió más de US$120 millones de su fortuna personal en la campaña.

Costo de vida e inmigración fueron los dos grandes ejes de la noche del debate entre los siete candidatos ktla5news

Redes sociales y seguridad infantil en el debate para la gobernación en California

Otro tema que dividió a los candidatos fue la posible prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Steyer y Becerra apoyaron la prohibición total. “Los jóvenes tienen problemas de salud mental como resultado de las redes sociales”, argumentó Steyer.

En cambio, Porter y Bianco coincidieron en que la responsabilidad es de los padres. Hilton opinó: “Los niños no necesitan teléfonos inteligentes y no deberíamos permitirlo”.

El peso del respaldo de Donald Trump

Sobre el final, Steve Hilton reivindicó su alianza con el expresidente republicano. “Es un honor para mí contar con el respaldo del Presidente de Estados Unidos”, afirmó.

Hilton aseguró que, de ganar, mantendrá una relación “constructiva” con la Casa Blanca de Donald Trump para resolver los problemas de California.

El debate expuso las diferencias entre los candidatos en la recta final hacia las primarias del 2 de junio. Sin embargo, analistas de NewsNation señalaron que la carrera sigue sin un favorito claro.