Desde hoy: Uscis avanza con una regla que podría cambiar permisos de trabajo y asilo en EE.UU.

En febrero, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) presentó la Reforma de la Autorización de Empleo para Solicitantes de Asilo y brindó un tiempo para que la ciudadanía pudiera expresarse. El período para comentarios públicos finaliza este viernes 24 de abril a la medianoche.

Implicaciones de la reforma de la autorización de empleo para solicitantes de asilo

Tanto el Uscis como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) argumentaron que muchos extranjeros presentaban solicitudes de asilo fraudulentas con el fin de obtener permisos de trabajo, por lo que a través de la reforma pretenden cambiar la norma.

El Uscis dejará de emitir permisos de trabajo para los solicitantes de asilo Citizen Path - Citizen Path

Entre los puntos más importantes a tomar en cuenta, de acuerdo con el Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo (ASAP, por sus siglas en inglés), están:

Podrá impedir nuevas solicitudes iniciales de permiso de trabajo durante un largo período. Según estimaciones de ASAP, el Uscis podría tardar hasta 173 años en volver a recibir peticiones.

de permiso de trabajo durante un largo período. Según estimaciones de ASAP, el Uscis podría tardar hasta 173 años en volver a recibir peticiones. Quienes presenten una solicitud de asilo deberán esperar 365 días, y ya no 150, para tramitar su permiso inicial de trabajo.

y ya no 150, para tramitar su permiso inicial de trabajo. El Uscis tendrá hasta 180 días para procesar las solicitudes iniciales de trabajo; el plazo anterior era de 30 días.

iniciales de trabajo; el plazo anterior era de 30 días. Aquellos solicitantes de asilo que lleguen a Estados Unidos después de que entre en vigor la norma podrían quedar excluidos de obtener permisos de trabajo si ingresaron utilizando una visa u otro tipo de estatus migratorio y no se reunieron con un funcionario del gobierno en un plazo de 48 horas.

si ingresaron utilizando una visa u otro tipo de estatus migratorio y no se reunieron con un funcionario del gobierno en un plazo de 48 horas. El Uscis podrá negar una solicitud de permiso de trabajo por cualquier motivo, dado que se le otorga la facultad de rechazar según su propio criterio.

El Uscis podrá negar permisos de trabajo por cualquier razón Uscis y freepik

Alertan por consecuencias ante cambios en las reglas de asilo

El Foro Nacional de Inmigración alerta sobre las posibles consecuencias por los cambios que podrían entrar en vigor en las próximas horas:

Impedir que los solicitantes de asilo trabajen legalmente fomentará su dependencia de organizaciones benéficas, gobiernos locales y familiares, lo que significa mayores posibilidades de que caigan en la pobreza.

de organizaciones benéficas, gobiernos locales y familiares, lo que significa mayores posibilidades de que caigan en la pobreza. Se incentivará el trabajo ilegal y se facilitará a empleadores explotar a los migrantes.

y se facilitará a empleadores explotar a los migrantes. Se perjudicará el bienestar económico y fiscal al excluir a los solicitantes de asilo del mercado laboral legal. Se calcula una pérdida para el gobierno federal de 7430 millones de dólares.

al excluir a los solicitantes de asilo del mercado laboral legal. Se calcula una pérdida para el gobierno federal de 7430 millones de dólares. Afectaciones para las empresas que deberán reducir sus operaciones ante la falta de personal suficiente.

Los solicitantes de asilo podrían caer en la pobreza Freepik - Freepik

Los cambios del Uscis a los permisos de trabajo no modifican los existentes

Es importante hacer notar que todos los permisos de trabajo y solicitudes de asilo que se presentaron antes de hoy no se verían afectados si la norma entra en vigor. Únicamente cerró el período de comentarios públicos, por lo que la medida no se ha oficializado.