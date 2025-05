Aumentan las tarifas para acampar en los parques estatales de Carolina del Norte: cuándo entran en vigor

El sistema de Parques Estatales de Carolina del Norte tomó la determinación de aumentar algunas tarifas de acampe en sus instalaciones en todo el estado para reflejar el aumento de los costos de operación. Esto será a partir de mayo y no aplica para las reservas que se hagan hasta el último día de abril inclusive.

El aumento en las tarifas

De acuerdo a la información oficial de la División de Parques y Recreación de Carolina del Norte, los precios de los campings en los parques estatales dependen de los servicios que ofrecen y de si son individuales, dobles o grupales. Las tarifas actualizadas a partir del 1° de mayo serán las siguientes:

Los campamentos primitivos (que no están en un camping desarrollado) costarán entre US$15 y US$20 por noche.

Los sitios sin conexiones pasarán de costa r US$26 por noche a US$30 por noche.

Los sitios con solo electricidad pasarán de US$31 por noche a US$35 por noche.

Los sitios con agua y luz pasarán de US$33 a US$40 por noche.

por noche. Los sitios con “conexiones completas”, o agua, alcantarillado y electricidad, pasarán de costar US$36 por noche a US$45.

Todos los precios de acampe incluyen una tarifa de servicio de US$3.

Los acampes que se reserven antes del 1 de mayo no tendrán aumentos (Foto: North Carolian State Parks)

¿Qué pasará con los estacionamientos?

En sintonía con este aumento, el precio de los estacionamientos también se verá afectado principalmente en las áreas recreativas estatales de Falls Lake, Jordan Lake y Kerr el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo, así como los días festivos y fines de semana de abril, mayo y septiembre. Es decir, en temporada costará mucho más. Los valores serán:

Los autobuses seguirán entrando por US$20.

El precio para otros vehículos aumentará de US$7 a US$10 por día.

por día. Los pases de temporada pasarán de US$60 a US$70 , a partir de los pases de 2026.

, a partir de los pases de 2026. El acceso a la playa con tracción en las cuatro ruedas, ofrecido solo en el área de recreación estatal de Fort Fisher, pasará de US$150 por año a US$200 por año.

Los descuentos que se mantienen

Las promociones y descuentos en tarifas permanecerán pese al incremento. Las personas mayores, los veteranos y los miembros militares son elegibles para un descuento de US$6 por noche en ciertas reservas de campamentos. Deben cumplir con estos requisitos:

Las personas mayores deben tener 62 años o más para recibir el descuento.

Se requiere una identificación válida con fecha de nacimiento o prueba de servicio militar o condición de veterano al momento de registrarse en el campamento.

El descuento no se aplica a campamentos primitivos o grupales, cabañas vacacionales ni alquiler de instalaciones. Sí se aplica al alquiler de amarres temporales en el Parque Estatal Carolina Beach.

En el estacionamiento, abonarán US$5 por día.

Los descuentos aplican únicamente para personas mayores y veteranos (Foto: North Carolina State Parks)

La División de Parques y Recreación de Carolina del Norte es una agencia del gobierno estatal y resalta que no acepta pases federales, como el Pase America the Beautiful, ni pases de otros estados. No ofrece pases de entrada con descuento ni ningún otro descuento, excepto el mencionado para personas mayores y militares y/o veteranos.