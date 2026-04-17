Carolina del Norte endurece el voto: aprueban una regla que permite impugnar a electores

El jueves 16 de abril, la Junta Electoral de Carolina del Norte aprobó una nueva regla para los comicios por un estrecho margen de tres a dos. La norma permitiría impugnar la elegibilidad de votantes sospechosos de no ser ciudadanos. Mientras los funcionarios avanzan con la implementación de la medida, los críticos advierten que podría perjudicar a electores que cuentan con el documento.

La nueva regla electoral aprobada en Carolina del Norte

Liderada por republicanos, la Junta Electoral de Carolina del Norte planea subir en los próximos días la información de los votantes a una base de datos federal que permitiría a los funcionarios electorales determinar la elegibilidad. Entre los datos se incluyen nombres, fechas de nacimiento y los últimos cuatro dígitos de los números de la Seguridad Social.

Elecciones en Carolina del Norte: las identificaciones que se aceptan para las primarias

La norma forma parte del conjunto de reglas aprobado por la Junta Electoral para revisar el estatus de ciudadanía de un votante si la base de datos señala a electores que potencialmente no son elegibles.

Las nuevas reglas especifican que las audiencias de elegibilidad deben realizarse en un periodo de 10 a 20 días hábiles después de que se publique el aviso correspondiente.

A su vez, determinan qué documentos pueden usar los votantes para demostrar su ciudadanía: actas de nacimiento, pasaportes, certificados de naturalización o documentación de la ciudadanía de un padre, entre otros.

En qué afecta a los electotrd la regla aprobada en Carolina del Norte

Pese a su aprobación inicial, el conjunto de normas no es definitivo. Para su implementación oficial, todavía necesita el visto bueno de la Comisión de Revisión de Reglas del estado, un panel designado por los legisladores.

La medida surge en medio de la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por endurecer las restricciones y los requisitos para sufragar. El mandatario republicano tiene el objetivo de imponer la verificación de la elegibilidad de los votantes y restringir la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados, un tema que actualmente está en fase de litigio judicial ante la Corte Suprema de EE. UU.

Los votantes en Carolina del Norte ahora estarán sujetos a un mayor escrutinio a partir de la aprobación de la nueva regla electoral Freepik

Las posturas sobre la nueva regla electoral en Carolina del Norte

Con una aprobación por el margen mínimo, las nuevas reglas estuvieron sujetas a críticas por parte de varios legisladores y actores políticos.

Los demócratas sostienen que los cambios son innecesarios, ya que los no ciudadanos ya tienen prohibido votar según las leyes estatales y federales.

Jeff Carmon, miembro demócrata de la Junta, cuestionó el impacto de la norma. “Vamos a obligar a un porcentaje significativo de nuestra población a pasar por un sinfín de trámites debido a un número insignificante de casos con los que hemos lidiado en el pasado”, sostuvo, en declaraciones citadas por el medio WRAL.

Luego de las elecciones de 2016, una auditoría reveló que 41 personas no ciudadanas emitieron su sufragio. En total, votaron cerca de 4,8 millones en los comicios.

Una auditoría tras las elecciones de 2016 en Carolina del Norte reveló que 41 personas no cumplían con los requisitos para sufragar, aunque hubo una participación de más de 4 millones de electores Freepik

Desde su lugar, la miembro republicana de la junta directiva, Stacey Eggers, aseguró que la nueva regla electoral es necesaria para garantizar el debido proceso de elegibilidad.

“Mucho de lo que he escuchado se centra más en la cuestión filosófica de si debemos verificar si los votantes son ciudadanos. Nuestra obligación es hacer cumplir las reglas, y una de ellas es que, entre otros requisitos, se debe ser ciudadano estadounidense para poder votar”, expresó.

Por su parte, Sam Hayes, director ejecutivo de la junta, remarcó la utilidad de la regla. “Esta es otra forma en que seguiremos mejorando la precisión de nuestros padrones electorales y nos aseguraremos de que solo los votantes elegibles puedan emitir su voto en este estado”, manifestó en un comunicado citado por el medio.

Luego, agregó que a medida que se elimine a los no ciudadanos del padrón electoral, “se tomarán las precauciones necesarias para garantizar que ningún votante elegible se vea afectado”.

Qué se vota en Carolina del Norte y cuándo son las elecciones

Como sucede en muchos otros estados, este año habrá elecciones en Carolina del Norte. No obstante, a diferencia de otras jurisdicciones, no se votará para elegir gobernador, vicegobernador o Fiscal General.

Según el sitio web oficial de la Junta Electoral, en los comicios generales del 3 de noviembre se sufragará para los siguientes puestos:

Una banca del Senado de Estados Unidos.

14 bancas de la Cámara de Representantes federal.

50 escaños del Senado estatal.

120 escaños de la Cámara de Representantes estatal.

Un cargo de juez asociado de la Corte Suprema estatal.

Tres cargos de jueces de la Corte de Apelaciones estatal.

Supervisores de distritos de conservación de suelo y agua.

A su vez, en muchos condados y municipios también habrá elecciones locales, como alcaldes, concejos municipales, juntas escolares y otros cargos. Las fechas importantes a tener en cuenta son: