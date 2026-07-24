Cambios del DMV en la licencia de conducir: qué documentos ya se pueden enviar desde el celular en Carolina del Norte

El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (Ncdmv, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de una herramienta digital que permite enviar documentos importantes directamente desde el celular. Este sistema habilita a los conductores a adjuntar comprobantes de seguro y residencia, y su objetivo es reducir los tiempos de espera y agilizar las gestiones.

DMV de Carolina del Norte: qué comprobantes pueden cargarse desde el celular

En un comunicado oficial, el NCDMV presentó una herramienta digital que ya está disponible en sus oficinas y permite compartir documentos desde el celular.

En las primeras dos semanas de funcionamiento, las personas subieron más de 6000 documentos con la nueva herramienta del DMV de Carolina del Norte Imagen ilustrativa generada con IA

Según las autoridades, la herramienta digital se lanzó inicialmente para abordar el problema del documento que se olvida con más frecuencia: el comprobante de seguro. No obstante, el personal evaluó las necesidades de los usuarios y amplió la herramienta. Ahora, los clientes pueden cargar de forma segura:

Tarjetas o pólizas de seguro.

Facturas telefónicas.

Extractos bancarios.

Contratos de alquiler.

Facturas de servicios públicos.

Otros comprobantes de domicilio mientras se encuentran en la ventanilla.

“Este éxito inicial demuestra que los habitantes de Carolina del Norte están listos para una experiencia más cómoda y moderna en el DMV. Nos enorgullece especialmente que nuestros equipos de atención al público vieran el potencial y actuaran con rapidez para ampliar la herramienta, lo que permite que aún más clientes permanezcan en la fila y completen sus trámites sin demora”, expresó Paul Tine, comisionado del Ncdmv.

De acuerdo con Tine, las personas subieron más de 6000 documentos a través de la plataforma en las primeras dos semanas.

La agencia destacó el impacto del cambio para los trámites de los ciudadanos. En lugar de ser rechazados o tener que buscar una impresora fuera de una oficina, ahora pueden subir los documentos que cumplan los requisitos en el mismo lugar.

Pasaporte y Seguro Social: los documentos que el DMV exige presentar en original

Más allá de la utilidad de la herramienta digital, la agencia aclaró que los clientes aún deben llevar a las oficinas documentos de identidad originales, como pasaportes, tarjetas de la Seguridad Social y certificados de nacimiento. Esto se debe a que la ley federal exige que el personal de la agencia los examine en persona.

La oficina abierta recientemente por el DMV de Carolina del Norte con quioscos exprés

Asimismo, informaron que todavía se aceptan copias en papel de los comprobantes que acrediten el seguro y la residencia, pero la función de carga ofrece una alternativa práctica.

“Esta nueva función es un paso más en nuestro trabajo para reducir los tiempos de espera, evitar las visitas repetidas y brindar un mejor servicio a los habitantes de Carolina del Norte”, agregó el comisionado Tine.

En qué oficinas del DMV de Carolina del Norte funciona la carga desde el teléfono

Sobre el final del comunicado, las autoridades señalaron que el sistema para subir archivos ya está disponible en todas las oficinas de licencias de conducir del estado.

Actualmente, el Ncdmv tiene 117 oficinas de licencias de conducir abiertas, 130 de matrículas y 20 ubicaciones de quioscos exprés. Para obtener más información, los clientes pueden comunicarse con el servicio al cliente al marcar el (919) 715-7000.

El DMV de Carolina del Norte dispone de un mapa interactivo que permite ver las oficinas disponibles y los servicios que ofrece cada una NCDMV

Además, en su sitio web oficial la agencia dispone de un mapa interactivo que sirve a los usuarios para conocer las ubicaciones disponibles y buscar oficinas mediante filtros por código postal, ciudad o condado.

El mapa sirve para confirmar si una oficina específica está abierta hoy, consultar su horario y ver los servicios que ofrece.

Para el trámite de la licencia de conducir, se pueden programar citas con hasta siete días de anticipación, y se asignan nuevas cada día laborable, a menos que el séptimo día coincida con un día festivo estatal.