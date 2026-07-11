El DMV de Carolina del Norte abrirá una nueva sede con el triple de capacidad de la actual: dónde estará

El Departamento de Vehículos Motorizados de Carolina del Norte (Ncdmv, por sus siglas en inglés) anunció que a principios de 2027 abrirá una nueva sede en Fuquay-Varina que tendrá el triple de capacidad de la sucursal actual. La oficina contará con 14 terminales, y supondrá una inversión total de 5,1 millones de dólares para la compra y remodelación del edificio.

Nueva oficina del DMV en Fuquay-Varina tendrá 14 puestos de atención

Para inicios del próximo año, el Ncdmv planea abrir la nueva sede. Con este fin, adquirirá una antigua farmacia Walgreens, ubicada en 816 N. Main St., con lo que apunta a triplicar la capacidad de atención en el sur del condado de Wake.

El DMV de Carolina del Norte abrirá la nueva sede en 2027 en Fuquay-Varina y atenderá principalmente casos de licencias @northcarolinadmv

El pasado martes 7 de julio, la compra fue aprobada por el Consejo de Estado, integrado por el gobernador Josh Stein y otros nueve funcionarios. En cuanto al gasto, el estado invirtió US$3,4 millones en la compra del edificio vacío de 11.538 pies cuadrados (1071 metros cuadrados). Además, prevé desembolsar otros US$1,7 millones en renovaciones y trabajos de TI para prepararlo para su apertura al público.

Licencias, placas y registros, los trámites previstos en la nueva sede del Ncdmv

De acuerdo con la información compartida por The News & Observer, la oficina contará con 14 terminales de computadoras para atender a los clientes. Este número representa un aumento frente a las cuatro puestos que operan actualmente en el centro de la ciudad.

Entre los servicios disponibles, el principal objetivo de la nueva ubicación es abordar los trámites de licencias.

El portavoz de la agencia, Marty Homan, indicó que la sede también podría albergar una agencia de matrículas para atender los procesos de placas, registro y titularidad de vehículo.

Además de las licencias, la nueva sede del DMV de Carolina del Norte podría atender trámites de placas, registro y titularidad de vehículo DMV de Carolina del Norte

Además, aunque el nuevo edificio cuenta con una ventanilla de servicio desde el auto (heredada de su uso como farmacia), Homan afirmó que el Ncdmv no tiene planes de utilizarla.

La compra del recinto surge en un contexto de necesidad de expansión para la agencia de Carolina del Norte. La ciudad de Fuquay-Varina triplicó su población en los últimos 20 años, lo que incrementó el número de empleados necesarios para atender cada caso.

El DMV de Carolina del Norte reduce demoras tras sumar empleados y servicios online

El propósito de abrir la nueva sede se enlaza con la demora para procesar los trámites en la ciudad. Datos de la agencia revelaron que, para el otoño de 2025, los ciudadanos enfrentaban esperas promedio de casi tres horas para ser atendidos en la oficina actual, la cual comparte espacio con el Museo del Centenario de la ciudad.

No obstante, el tiempo de espera está en descenso, según detalló Homan en diálogo con Spectrum News. El portavoz sostuvo que los trámites ahora tardan entre 20 y 25 minutos.

“En otoño, estimábamos que tardarían alrededor de una hora y 45 minutos, poco menos de dos horas. Pero en la primavera del año pasado, las estimaciones indicaban entre dos horas y media y tres horas, incluso más de tres”, aseguró.

La oficina abierta recientemente por el DMV de Carolina del Norte con quioscos exprés

De acuerdo con el funcionario, la reducción se debe al proyecto de ley 125 que la Cámara de Representantes aprobó el año pasado y permitió contratar 64 empleados adicionales.

A su vez, la digitalización de servicios, que antes se hacían obligatoriamente de forma presencial y ahora se pueden completar en línea, contribuyó a la disminución del tiempo de espera, según Homan. Con la apertura de la nueva sede, junto con las nuevas oficinas inauguradas en los condados de Brunswick y Sampson, el Ncdmv pretende reducir aún más el tiempo de espera.