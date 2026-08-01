“Mojado” y “tonks”: qué significan los términos usados por agentes del ICE para atrapar migrantes en Los Ángeles

Según una presentación judicial, durante las redadas que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron en Los Ángeles, California, el año pasado, utilizaron insultos como “mojado” y “tonks”. Organizaciones en pro de los derechos de los migrantes afirman que esos registros prueban que hubo detenciones basadas en perfiles raciales y solicitaron a un juez que las prohíba.

La ACLU pide frenar las detenciones por perfil racial en Los Ángeles

CalMatters dio a conocer que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y abogados privados reunieron pruebas para demostrar que los agentes del ICE se basaron en perfiles raciales para identificar a las personas a las que debían detener durante las redadas de 2025 en Los Ángeles. La presentación judicial incluye grabaciones de cámaras corporales y declaraciones de agentes.

De acuerdo con la información, los oficiales utilizaron insultos raciales como “mojado” y “tonks”. Ambos son términos despectivos para referirse a migrantes sin estatus legal. En el caso específico de “tonks”, CalMatters explica que es un término despectivo utilizado por agentes de la Patrulla Fronteriza para referirse al “sonido que produce un objeto pesado, como una linterna, al golpear el cráneo de un migrante”.

A pesar de que en 2019 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) emitió una guía que establecía explícitamente que el término “tonk” no era apropiado, debido a su connotación despectiva, la evidencia presentada indica que algunos agentes siguen utilizando el término.

Como ejemplo, se presentó un video grabado con la cámara corporal de un agente de la Patrulla Fronteriza en un Home Depot de Hollywood, en el que se le escucha decir: “Había un tipo, estoy bastante seguro de que es ‘mojado’, estaba sentado en esa furgoneta”. También se presentaron mensajes de texto en los que un agente escribió: “Conéctanos donde veas ‘tonks’ y saldremos corriendo”.

ICE y Patrulla Fronteriza: qué revelan los registros sobre los objetivos latinos

En la demanda a la que tuvo acceso CalMatters se argumenta que las pruebas presentadas debilitan el argumento del gobierno federal de que los agentes se basan únicamente en información de inteligencia específica y no en la raza para decidir a quién detener.

Organizaciones en pro de los derechos de los migrantes aseguran que los agentes de ICE tienen órdenes de realizar detenciones según el perfil racial Imagen ilustrativa generada con ia

En la declaración judicial también se mostraron pruebas de que un agente de inmigración se basó en la apariencia de un hombre para realizar una detención. Los abogados argumentan que el ICE incurrió en prácticas ilegales al no realizar una evaluación individualizada y específica, sino que recurrió al perfil racial para detener a cualquier persona que considerara de bajos ingresos y latina.

Y es que, según la documentación judicial hecha pública, en mayo de 2025 el ICE ordenaba a los agentes “dar rienda suelta a su creatividad” y arrestar a más “colaterales”, es decir, a personas que no eran el objetivo original de una operación, pero que se encontraban durante el proceso.

Al respecto, Mayra Joachín, abogada de la ACLU, afirmó que hay indicios suficientes para sugerir que identificar a las personas mediante insultos raciales es una práctica generalizada entre los agentes migratorios.

Solo 88 de 1400 agentes ofrecieron sus teléfonos para la investigación

La nueva moción de medida cautelar de ACLU solicita a un juez federal que prohíba al ICE basarse en perfiles raciales para llevar a cabo detenciones. Esta presentación se apoya, entre otras pruebas, en comunicaciones recuperadas de los teléfonos de los agentes que participaron en las redadas de Los Ángeles. Sin embargo, según CalMatters, la mayoría no entregó sus dispositivos.

Ante la serie de incidentes fatales registrados recientemente en operativos tácticos, el ICE implementó una suspensión temporal a la mayoría de las detenciones de vehículos en carreteras Fotomontaje realizado con IA

Pese a que existe una orden judicial para que los 1400 agentes de la Patrulla Fronteriza que participaron en las operaciones de Los Ángeles en 2025 entreguen información de sus teléfonos celulares, solo 88 se ofrecieron como voluntarios y ninguno de los dispositivos ha sido analizado todavía.