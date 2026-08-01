Verónica Cruz Santos, oficial latina en EE.UU.: “Mi familia siempre tuvo la postura de que los policías son malos”

La oficial latina del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés), en Carolina del Norte, Verónica Cruz Santos fue reconocida recientemente por su rol como vínculo entre las autoridades y la comunidad migrante. En declaraciones posteriores, contó su historia personal y señaló que su familia “siempre tuvo la postura de que los policías son malos”.

La historia familiar de Verónica Cruz Santos, la oficial premiada en Carolina del Norte

Nacida en México, Cruz Santos emigró desde un pequeño pueblo en Oaxaca a los ocho años en el 2000. Con una familia numerosa, la adaptación a un nuevo idioma y una cultura diferente fue lenta y progresiva, y cada miembro del hogar se dedicaba a diferentes tareas para mantener los ingresos y el orden de la casa.

Verónica Cruz Santos decidió convertirse en oficial de policía de Carolina del Norte tras el incidente de un familiar con las autoridades CMPD

“Fue difícil porque cuando llegamos acá obviamente no sabíamos el idioma, no sabíamos muchas cosas relacionadas con esta ciudad. Los autobuses escolares eran algo nuevo para nosotros, ya que solíamos ir caminando o en bici”, relató en una entrevista con La Noticia.

La ayuda de otros miembros de la comunidad migrante de Charlotte sirvió de apoyo para aprender el idioma y adaptarse a nuevas costumbres. Con los años, se integró en Estados Unidos y cuando llegó a la universidad decidió estudiar ingeniería.

Sin embargo, el incidente de un familiar con las autoridades cambió abruptamente su visión.

La decisión de Cruz Santos de ingresar a la policía de Carolina del Norte

En su relato, Cruz Santos señaló que un familiar se metió en problemas debido a que estuvo en un accidente. Minutos después, los agentes llegaron y lo arrestaron. "Mi familia tuvo la postura de que los policías son malos y que lo habían detenido por ser hispano. Yo al momento pensé: nosotros no sabemos qué es lo que ellos tienen que hacer, cómo toman sus decisiones o por qué arrestan", explicó.

En ese momento, pensó que no quería tener esta postura en contra de los oficiales con base solo en lo que escuchaba. Aquel instante fue el disparador que la llevó a estudiar Justicia Criminal en Central Piedmont Community College (CPCC).

La oficial de policía latina de Carolina del Norte que fue reconocida

Luego, completó el programa de formación para agentes de Carolina del Norte. A pesar de las dificultades de las pruebas físicas, logró graduarse en la academia del CMPD el 6 de abril de 2018, en un curso en el que los migrantes eran una minoría

Actualmente, Cruz Santos es parte del 8,4% de latinos que integran la nómina de la policía, según los datos más recientes citados por La Noticia. Del total de 2355 oficiales, 197 se identifican como hispanos.

El reconocimiento a Cruz Santos por su rol como policía en Charlotte

Antes de pasar al turno de vigilancia diurna, trabajó de noche como oficial de patrullaje en la División Independence mientras terminaba su licenciatura. Sin embargo, encontró su verdadera vocación en la División de Enlace Comunitario en 2024.

Por su labor con la comunidad latina, Verónica Cruz Santos fue reconocida por el CMPD en un evento reciente CMPD

“Vi que nuestra comunidad hispana necesitaba más educación; no entendían la diferencia con las leyes. Necesitaban ayuda para entender de la mano de la policía y no solamente de un amigo o familiar”, expresó. Por su rol en la comunidad, Cruz Santos fue reconocida por el CMPD en la 46° edición anual de los Premios a las Relaciones entre la Policía y la Comunidad.