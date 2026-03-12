Habló el oficial latino que se vistió de héroe cerca de Gracie Mansion en NYC: “Pensé en salvar a la gente”

El intento de atentado con explosivos caseros en las inmediaciones de Gracie Mansion puso en primer plano la rápida intervención de varios oficiales del Departamento de Policías de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés). Entre ellos, se encontraba un sargento latino que relató cómo vivió esos instantes.

Intento de atentado cerca de Gracie Mansion: así ocurrió el incidente

De acuerdo con Politico, el incidente ocurrió durante una manifestación que se desarrollaba cerca de la residencia oficial del alcalde de la ciudad de Nueva York. Lo que comenzó como una protesta terminó en un episodio caótico cuando dos jóvenes provenientes de Pensilvania fueron acusados de encender artefactos explosivos improvisados en medio de la multitud.

Los fiscales sostienen que los sospechosos intentaron detonar dispositivos de fabricación casera en medio de una manifestación VINCENT ALBAN - NYTNS

La comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, afirmó a Politico que los sospechosos, identificados como Emir Balat, de 18 años, e Ibrahim Kayumi, de 19, actuaron inspirados por el grupo terrorista ISIS y enfrentan cargos federales por intento de apoyo material a una organización terrorista.

Según los fiscales, los dos adolescentes habrían llevado al lugar dispositivos de fabricación casera con la intención de provocar una escena de violencia que incluso superara la magnitud del ataque ocurrido durante el atentado del maratón de Boston en 2013.

Aunque los explosivos finalmente no detonaron, el hecho encendió las alarmas sobre el clima de tensión política, religiosa e ideológica que rodea actualmente a la ciudad.

Cómo actuó la policía de Nueva York para evitar una tragedia cerca de Gracie Mansion

Mientras la situación se volvía cada vez más peligrosa, varios oficiales del NYPD que se encontraban en el lugar reaccionaron con rapidez para evitar que el incidente escalara aún más.

Según el reporte televisivo de Telemundo 47, los agentes intervinieron de inmediato para controlar a los sospechosos y proteger a las personas que se encontraban cerca del dispositivo explosivo.

Las imágenes difundidas muestran cómo el comandante de patrulleros del norte de Manhattan saltó una barricada para perseguir al joven que había encendido la mecha de una bomba casera.

El artefacto cayó prácticamente a los pies de los policías, lo que transformó la situación en una escena de alto riesgo. Entre los oficiales que intervinieron estaba el sargento Luis Navarro, de ascendencia dominicana y puertorriqueña, quien describió el episodio como el momento más difícil de su carrera.

En declaraciones a Telemundo 47, el agente recordó que todo ocurrió en cuestión de segundos y que lo único que pasó por su mente fue la seguridad de quienes estaban alrededor. “Esta es la situación más difícil que yo he pasado en mis seis años de carrera”, relató el funcionario. “Lo único que pensaba en mi mente fue que tengo que salvar a estas personas, la vida de la gente que está alrededor de mí. Ni siquiera pensé en mí mismo”.

El relato del sargento latino que enfrentó el intento de atentado en Nueva York

En su testimonio televisivo, el sargento Navarro explicó que el objetivo inmediato fue evitar que los civiles que se encontraban cerca del lugar quedaran expuestos a la explosión. Según relató, su primera reacción fue crear distancia entre el dispositivo y la multitud.

Los detenidos, Emir Balat e Ibrahim Kayumi, enfrentan cargos federales por intento de apoyo material a una organización terrorista RYAN MURPHY� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Yo nada más estaba gritando. Yo tuve que poner espacio entre las personas y el artefacto”, recordó durante la entrevista. El funcionario afirmó que el momento fue extremadamente tenso porque el dispositivo se encontraba muy cerca de los oficiales y de los asistentes a la manifestación. La prioridad fue despejar el área mientras otros miembros de la policía actuaban para detener a los sospechosos.

Otro de los agentes que intervinieron fue Aaron Edwards, quien explicó que todo ocurrió tan rápido que ni siquiera recuerda con claridad cada movimiento que realizó. Según contó en el mismo informe televisivo, su reacción fue producto del entrenamiento policial y del instinto desarrollado durante años de servicio.

“Yo no me siento como un héroe. Había muchos oficiales, muchos policías que estaban en ese lugar, que hicieron su trabajo y lo hicieron muy bien. La diferencia de nosotros es que estábamos cerca”, sostuvo Edwards.