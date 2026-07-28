Deportaciones masivas: la alarmante cifra migratoria que revela el avance del plan de Trump en Carolina del Norte

La política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump se refleja a partir de distintos datos en cada estado. En el caso de Carolina del Norte, se evidencia en las expulsiones: entre octubre de 2025 y junio de 2026, la Corte de Inmigración de Charlotte emitió 18.133 órdenes de deportación, una cifra que la ubicó entre las jurisdicciones con mayor cantidad de expulsiones del país norteamericano.

Charlotte alcanzó su mayor tasa de deportaciones en 15 años

Los datos del Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse muestran que durante ese período el tribunal realizó 20.865 audiencias y dictó órdenes de deportación en más del 87% de los casos resueltos.

Se trata del porcentaje más elevado registrado por esa corte en los últimos 15 años.

El marcado aumento de las deportaciones en Carolina del Norte, según los datos de Charlotte Fotomontaje realizado con IA

El volumen de resoluciones también se aceleró hacia el cierre del período analizado. Solo en junio de 2026 se emitieron 2817 órdenes de deportación, mientras que el conjunto de las cortes migratorias de EE.UU. cerró más de 100.000 expedientes ese mismo mes.

Aun con ese incremento en la cantidad de casos resueltos, el atraso es elevado. Según TRAC, el tribunal de Charlotte mantiene 121.011 expedientes pendientes, una cifra que lo ubica entre los juzgados migratorios con mayor carga de trabajo pendiente en la nación norteamericana.

Por qué aumentan las deportaciones en Carolina del Norte

Para la abogada de inmigración Jennifer Ezeigwe, consultada por La Noticia, uno de los principales cambios fue el refuerzo del tribunal con tres nuevos jueces.

La especialista explicó que esa incorporación permitió avanzar tanto con expedientes que permanecían pendientes desde hacía años como con procesos iniciados recientemente.

A partir de esos cambios, los tiempos de tramitación cambiaron. Mientras que anteriormente una audiencia individual podía demorarse entre uno y dos años, ahora muchos casos llegan a esa instancia en menos de seis meses.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Ezeigwe añadió que también percibe una mayor presión institucional para aumentar la productividad de las cortes migratorias, lo que contribuye a acelerar la resolución de los expedientes.

La mayoría de las órdenes de deportación en Carolina del Norte afectó a inmigrantes sin abogado

Otro dato que surge del informe es que 14.192 órdenes de deportación emitidas corresponden a migrantes que afrontaban el proceso sin representación legal, mientras que 3941 afectaron a inmigrantes que sí contaban con un abogado.

En esa línea, los números también revelan que 13.347 extranjeros no asistieron a la audiencia fijada por el tribunal durante el período analizado.

Según explicó Ezeigwe, en numerosos casos la orden de deportación se dicta directamente cuando el inmigrante no comparece ante el juez, sin que el tribunal llegue a analizar el fondo del expediente.

El estudio también revela que 13.347 personas no asistieron a la audiencia fijada por el tribunal durante el período analizado Magnific e ICE

En diálogo con La Noticia, la especialista recordó que una decisión judicial reciente restringió la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) permanezcan dentro o en las inmediaciones de los tribunales para detener a inmigrantes que concurren a sus audiencias.

Ezeigwe consideró que esa resolución podría reducir el temor entre quienes tienen procesos abiertos y favorecer una mayor asistencia a las citas judiciales.

Por ese motivo, recomendó que las personas con un expediente migratorio pendiente se presenten ante el tribunal y busquen asesoramiento legal.