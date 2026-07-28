Lupe Muñoz, estadounidense de origen mexicano: “Te ven cara de latino y te detienen”

El endurecimiento de los operativos migratorios en Estados Unidos no solo incrementó la preocupación entre las personas sin documentos, sino que también despertó temor entre residentes legales y ciudadanos estadounidenses de origen latino. Esa es la realidad que describe Lupe Muñoz, una ciudadana estadounidense nacida en México, quien sostiene que el clima generado por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) modificó la vida cotidiana de miles de familias.

Ciudadana estadounidense relata cómo los operativos del ICE alteraron su vida cotidiana

De acuerdo con una entrevista concedida por Lupe Muñoz a N+ Univision, la mujer, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense hace 21 años, afirma que ya no siente la tranquilidad de años anteriores pese a contar con toda su documentación en regla.

Así fue el operativo de Brownsville, Texas, en el que el ICE esposó a dos ciudadanos estadounidenses

Muñoz explicó que siempre lleva consigo su licencia de conducir con REAL ID y otra identificación oficial, aunque considera que eso ya no representa una garantía frente a un encuentro con agentes migratorios.

Para la ciudadana estadounidense, el temor dejó de limitarse a quienes no poseen autorización migratoria. Según su percepción, el endurecimiento de las acciones del ICE desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca provocó que residentes permanentes, titulares de permisos migratorios e incluso ciudadanos estadounidenses teman ser detenidos durante un operativo.

Muñoz resumió ese sentimiento: “Ya ni te hacen preguntas. Nada más te ven cara de latino y te detienen”.

En su opinión, portar documentos oficiales no elimina la preocupación porque considera que cualquier intervención puede convertirse en una situación imprevisible.

Muertes durante operativos del ICE aumentan la preocupación entre familias latinas

Según explicó N+ Univision, la inquietud expresada por Lupe Muñoz también está relacionada con hechos ocurridos durante operativos migratorios en distintos estados del país norteamericano.

Entre ellos menciona el caso del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, quien murió tras recibir disparos de un agente del ICE durante un procedimiento realizado en Maine.

Muñoz también se refirió a la muerte del mexicano Juan Jairo Coronilla Durán, quien falleció atropellado en Florida cuando intentaba escapar de un operativo migratorio, a pesar de contar con una visa de turista vigente.

Para Muñoz, estos episodios alimentan la sensación de inseguridad entre numerosas familias hispanas. Considera que el miedo ya no gira exclusivamente alrededor de una posible deportación, sino de que un operativo pueda terminar en un desenlace violento.

Recientemente, algunas operaciones del ICE contra los migrantes terminaron con víctimas fatales y eso incrementó el temor entre latinos Associated Press

Lupe Muñoz cuestiona las nuevas tácticas del ICE durante procedimientos migratorios

Durante la entrevista, Lupe Muñoz comparó la forma en que, desde su punto de vista, actuaban anteriormente las autoridades migratorias con los procedimientos actuales. Recordó que años atrás, según su experiencia, los agentes solían buscar a una persona específica y quienes no estaban involucrados podían continuar con sus actividades sin mayores inconvenientes.

Hoy Lupe sostiene que esa situación cambió por completo. “Si no te metías en problemas, te dejaban seguir. Ahora ya ni te preguntan nada”, expresó.

La ciudadana también cuestionó el nivel de violencia que, a su juicio, presentan algunos procedimientos. “Ahora usan mucha violencia. No están entrenados y por eso siguen disparando y matando gente”, afirmó durante la conversación con N+ Univision.

Además, señaló que percibe un aumento del descontento hacia el presidente Donald Trump, incluso entre personas que respaldaron su candidatura.

En su opinión, ese cambio de postura responde tanto al endurecimiento de las políticas migratorias como al incremento del costo de vida y de los precios en Estados Unidos.

Latinos utilizan grupos de WhatsApp para informar sobre posibles operativos del ICE

Frente al incremento de las redadas, Lupe Muñoz explicó que muchas familias recurren actualmente a grupos de WhatsApp para compartir información sobre la posible presencia de agentes migratorios en determinadas zonas.

La ACLU alertó sobre los procedimientos del ICE

Reconoce que algunas de esas alertas terminan siendo incorrectas, pero considera que continúan como una herramienta útil para evitar desplazarse hacia lugares donde podrían desarrollarse operativos.

Como ejemplo, recordó una ocasión en la que decidió acercarse personalmente a un centro comercial luego de recibir un aviso y comprobó que, en esa oportunidad, la advertencia no correspondía con la realidad.

Sin embargo, sostiene que esos mecanismos de comunicación son utilizados por numerosas familias para mantenerse informadas.

Lupe Muñoz sugirió mantener comunicación permanente con familiares, procurar no salir solos siempre que sea posible y llevar consigo una identificación oficial en todo momento.

Aunque reconoce que el miedo está presente entre muchas personas, insiste en que no debe impedir el desarrollo de la vida cotidiana.

La ciudadana estadounidense concluyó con un mensaje dirigido especialmente a la comunidad latina: “Todos estamos expuestos. Lo único que podemos hacer es tener más precaución, tratar de no tener miedo y seguir con nuestra vida”, finalizó.