Clasificaciones del Mundial de F1 antes del Gran Premio de Las Vegas

Posiciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Las Vegas, antepenúltima prueba de las 24 previstas en la temporada, que se disputa el sábado en el circuito Las Vegas Strip:

- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Lando Norris (GBR) 390 pts

2. Oscar Piastri (AUS) 366

3. Max Verstappen (NED) 341

4. George Russell (GBR) 276

5. Charles Leclerc (MON) 214

6. Lewis Hamilton (GBR) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 122

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Nico Hülkenberg (GER) 43

10. Isack Hadjar (FRA) 43

11. Oliver Bearman (GBR) 40

12. Fernando Alonso (ESP) 40

13. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

14. Liam Lawson (NZL) 36

15. Lance Stroll (CAN) 32

16. Esteban Ocon (FRA) 30

17. Yuki Tsunoda (JPN) 28

18. Pierre Gasly (FRA) 22

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 19

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 756 pts CAMPEÓN

2. Mercedes 398

3. Red Bull 366

4. Ferrari 362

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 82

7. Aston Martin-Mercedes 72

8. Haas-Ferrari 70

9. Sauber-Ferrari 62

10. Alpine-Renault 22

