Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 24 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 3 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 64%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 58%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 68%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 71%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 70%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.
