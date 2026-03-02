Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 24 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sureste

Probabilidad de precipitación : 0%

Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 64%.

: 64%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 64%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera y luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 58%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 68%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 71%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 70%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 33%.