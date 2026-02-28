Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de febrero

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el sábado 28 de febrero la temperatura rondará entre 58 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El sábado 28 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego leve posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 1 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 58%.

A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación : 51%.

A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.