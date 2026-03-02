LA NACION

Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo AP/Julio Cortez

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 62 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla irregular y luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla irregular y luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: niebla irregular y luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla irregular y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla irregular. Probabilidad de precipitación: 3%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego escasa probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El sábado 7 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 74%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El domingo 8 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria
    1

    No hay razones para pensar que esta guerra de Trump contra Irán sea necesaria

  2. El proyecto de ley de California que prohibiría a los agentes del ICE en los centros de votación
    2

    El proyecto de ley de California que prohibiría a los agentes del ICE en los centros de votación

  3. Cuándo será Spring Break 2026: el operativo en Miami Beach
    3

    Cuándo será Spring Break 2026: el operativo que ya adelanta Miami Beach

  4. Así están las leyes de inmigración en EE.UU.: asilos, arrestos del ICE y qué se espera en marzo 2026
    4

    Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración en EE.UU.: asilos, arrestos del ICE y qué se espera en marzo 2026