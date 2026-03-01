LA NACION

Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 61 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa luego mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Houston

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: niebla dispersa luego mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 4 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 47%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El jueves 5 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 6 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado luego probabilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
