Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 19 y 33 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 68%.

: 68%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 85%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 77%.

: 77%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad ligera de lluvia. Probabilidad de precipitación: 26%.