Clima en Jersey City, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Jersey City, New Jersey, indica que hoy 23 de febrero la temperatura rondará entre 20 y 36 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heavy snow and areas of blowing snow.
La probabilidad de precipitación de 95%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 25 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: heavy snow and areas of blowing snow.
El tiempo en la noche en Jersey City
- Velocidad y dirección del viento: 15 a 25 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 95%
- Pronóstico: heavy snow and areas of blowing snow
El pronóstico para los próximos días en Jersey City, New Jersey
Hoy 23 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: heavy snow and areas of blowing snow. Probabilidad de precipitación: 95%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy. Probabilidad de precipitación: 14%.
El martes 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly sunny. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 18 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mostly cloudy then chance light snow. Probabilidad de precipitación: 54%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chance light snow. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: partly cloudy. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 57%.
- A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: rain and snow likely. Probabilidad de precipitación: 70%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chance light rain. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mostly clear. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: sunny. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: partly cloudy then slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: slight chance light rain. Probabilidad de precipitación: 16%.
LA NACION
