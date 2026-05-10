Uscis cambia una regla y beneficiará la residencia de miles de trabajadores migrantes en un sector clave

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) habría implementado un cambio en el cual los médicos extranjeros ya no estarían sujetos a la suspensión en el procesamiento de sus trámites migratorios. Los abogados de inmigración advierten que esta medida no garantiza la aprobación de sus solicitudes.

Qué se sabe de la nueva normativa para los médicos migrantes

De acuerdo con The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que “las solicitudes relacionadas con médicos continuarán tramitándose”. Esto significa que la agencia va a reanudar la emisión de visas y permisos de trabajo para este grupo.

El cambio se produjo tras meses de presión por parte de organizaciones médicas y abogados, quienes citaron la escasez generalizada de médicos Freepik

“Me alegra que la administración haya tomado medidas para garantizar que podamos conservar a nuestros dedicados médicos internacionales”, dijo la Dra. Rebecca Andrews, presidenta de la Junta de Regentes del Colegio Estadounidense de Médicos.

El cambio se produjo un mes después de que 20 asociaciones médicas enviaran una carta a Marco Rubio y a Markwayne Mullin donde les advertían sobre cómo la normativa afectaba la atención sanitaria en las comunidades vulnerables.

“Reconocemos que el Departamento de Estado (DOS) y el de Seguridad Nacional operan bajo un mandato para proteger la seguridad nacional e implementar la reciente Orden Ejecutiva que exige una evaluación más exhaustiva y una revisión más rigurosa de ciertas solicitudes de inmigración”, decía el escrito.

20 asociaciones médicas aseguran que el 64% de los doctores extranjeros ejercen en áreas rurales o con escasez de profesionales de la salud Freepik

Luego agregaba: “Sin embargo, nuestra preocupación no radica en la existencia de estas salvaguardias, sino en las consecuencias no deseadas de su implementación para una población reducida y seleccionada: estudiantes de medicina, médicos residentes y médicos en ejercicio, cuyos antecedentes penales están sujetos a un control estricto”.

El estatus actual de la modificación que beneficia a los médicos migrantes

Pese a las actualizaciones en la normativa, no se garantiza que las solicitudes sean aprobadas o que se renueven de manera automática las visas.

De acuerdo con CNN, muchos médicos con casos pendientes no han recibido hasta el momento actualizaciones directas del gobierno federal sobre el estado de sus trámites personales.

Hasta el momento, muchos médicos con casos pendientes no han recibido actualizaciones directas sobre sus solicitudes Freepik - Freepik

Con este contexto, abogados de inmigración advierten que no está claro si la agencia podrá procesar estas solicitudes a tiempo para cumplir con plazos críticos, como los inicios de residencias médicas en julio.

“Hay muchas prohibiciones y suspensiones en marcha”, dijo Greg Siskind, abogado de inmigración con sede en Memphis, Tennessee.

De igual modo, la suspensión de trámites para visas, permisos de trabajo y tarjetas de residencia sigue vigente para las personas provenientes de los 39 países considerados de “alto riesgo”, como Venezuela, Afganistán e Irán.

Cuál es el rol de los médicos migrantes en Estados Unidos

De acuerdo con el documento expuesto por las asociaciones médicas, los médicos migrantes, conocidos como Graduados Médicos Internacionales (IMG, por sus siglas en inglés), desempeñan un papel fundamental y estratégico en el sistema de salud de Estados Unidos.

Los médicos formados en el extranjero representan el 25% de todos los médicos que ejercen en EE.UU. freepik

Los médicos formados en el extranjero representan el 25% de todos los doctores que ejercen en el país. De ese grupo, el 64% trabaja en áreas con escasez de profesionales de la salud (HPSA) o áreas médicamente desatendidas (MUA).