Clima en Los Angeles, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 24 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 24 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Los Angeles, California, indica que hoy 24 de febrero la temperatura rondará entre 56 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Estesureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Los Angeles
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Estesureste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Los Angeles, California
Hoy 24 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 25 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 26 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 27 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 28 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 1 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: niebla dispersa luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: niebla dispersa. Probabilidad de precipitación: 2%.
