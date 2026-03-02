Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 24 y 32 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El lunes 2 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El martes 3 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nieve ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 91%.
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probable lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 49%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 21%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 45%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 35%.
