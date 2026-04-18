Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 37 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables.
La probabilidad de precipitación de 71%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 17 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 17 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 71%
- Pronóstico: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 63%.
- A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.
El lunes 20 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El martes 21 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.
El miércoles 22 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El jueves 23 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 24 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
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