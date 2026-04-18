Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de abril

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 18 de abril la temperatura rondará entre 37 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables.

La probabilidad de precipitación de 71%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 17 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 17 mph, Sur

: 8 a 17 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 71%

: 71% Pronóstico: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 17 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 63%.

: 63%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 20 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 28 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 21 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 22 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El jueves 23 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El viernes 24 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.