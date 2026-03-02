Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de marzo

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: zonas de niebla.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: zonas de niebla.

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: zonas de niebla. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: escasa probabilidad de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 29%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: zonas de niebla y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego zonas de niebla. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.