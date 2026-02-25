LA NACION

Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de febrero; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero
Clima en San Francisco, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de febrero Foto de Nathan Dumlao en Unsplash

El pronóstico del tiempo para San Francisco, California, indica que el miércoles 25 de febrero la temperatura rondará entre 56 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San Francisco

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 6%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San Francisco, California

El miércoles 25 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación: 82%.

El jueves 26 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 27 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 28 de febrero

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 1 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El lunes 2 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El martes 3 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes
    1

    Noticias de California: un fallo beneficia al ICE y preocupa a Newsom y a migrantes

  2. Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo
    2

    Noticias de Texas: Gina Hinojosa celebra rumbo a las elecciones y cambia la hora el domingo 8 de marzo

  3. Nuevas decisiones de Mamdani y cómo continúa la tormenta invernal
    3

    Noticias de Nueva York: nuevas decisiones de Mamdani y cómo continúa la tormenta invernal

  4. Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25
    4

    Noticias de Florida: Byron Donalds lidera encuestas por la gobernación y cómo estará el clima este miércoles 25