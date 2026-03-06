Clima en Tampa, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Tampa, Florida, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 67 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Tampa



Velocidad y dirección del viento : 7 mph, Estesureste

: 7 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 28%

: 28% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Tampa, Florida

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.