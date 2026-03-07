Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Tucson



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Sur

: 2 a 7 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 54%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.