Clima en Tucson, Arizona hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Tucson, Arizona, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 40 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Tucson
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Tucson, Arizona
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 25%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 54%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
