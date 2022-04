Crimen en Miami: encontraron muertos a dos niños en un departamento y arrestaron a su madre

La policía de Miami arrestó a Odette Lysse Joassaint, la madre de dos niños que encontraron muertos en el noreste de Miami, Florida. Los agentes respondieron a varias llamadas al 911, que la mujer de 41 años hizo desde su departamento. “Vengan a buscarlos, ya no los quiero”, le dijo a los efectivos de seguridad una vez que estos llegaron al lugar.

De acuerdo con el informe policial, una vez que los oficiales entraron al departamento en Little Haiti, hallaron a Laura y Jeffrey Belval, de 3 y 5 años respectivamente, inmóviles y acostados boca abajo en una cama, según consignó El Nuevo Herald. Asimismo, la mujer parecía estar en un “estado de ira o en medio de una crisis”.

Odette Lysse Joassaint permanece detenida y enfrenta dos cargos por homicidio (Crédito: Cárcel del condado de Miami-Dade vía AP)

Los agentes intentaron reanimar a los niños hasta que un equipo de bomberos de la ciudad llegó y los declaró muertos. Hasta el momento, las autoridades todavía no dieron a conocer las causas ni la manera en que fallecieron.

Una vez que detuvieron a la mujer, la trasladaron a un hospital local y luego la interrogaron. Durante la indagatoria, reveló que ató a los chicos por los brazos, las piernas y el cuello, y que luego utilizó cinta roja para estrangularlos. De acuerdo con el informe, expresó que “sus hijos sufrían, y que el dolor sería menor si estuvieran muertos”.

La Policía de Miami-Dade informó a través de sus redes sociales que los bomberos de la ciudad declararon muertos a los niños (Crédito: Twitter/ @MiamiPD)

Según trascendió, Joassaint compareció este miércoles en una corte de Miami, donde una jueza le imputó dos cargos por homicidio en primer grado, y ordenó que permaneciera detenida en la cárcel del condado de Miami-Dade sin derecho a fianza.

Amplio historial de violencia intrafamiliar

Por su parte, Frantzy Belval, el padre de los pequeños, declaró a los medios locales que estaba separado de Joassaint y tenía conocimiento de que la mujer atravesaba dificultades económicas. Al hombre se lo entrevistó frente al departamento mientras sostenía fotos de sus hijos. De acuerdo con Miami Herald, la pareja tenía un historial de violencia doméstica mutua que data desde 2017, cuando a ella se la detuvo por morder el brazo de Belval en medio de una discusión por dinero.

Frantzy Belval, expareja de Odette Lysse Joassaint, la mujer acusada de asesinar a sus dos hijos en Miami (Crédito: diariopopular.com)

De acuerdo con The Associated Press, el vocero de la policía de Miami, Michael Vega, manifestó que el padre no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos, pero resaltó que en el último año se hicieron al menos cuatro llamadas desde ese lugar, relacionadas con violencia intrafamiliar, invasión de propiedad privada y peleas. También expresó que los niños no estuvieron implicados en ninguna de esas oportunidades y que tampoco hubo arrestos.

Tanto Joassaint como Belval son originarios de Haití. Él migró a Estados Unidos en 1995, mientras que ella lo hizo en 2015. El hombre manifestó a The Associated Press que los fines de semana, solía buscar a los chicos para que pasaran la noche con él.

En ese sentido, también expresó que no tenía conocimiento de que Joassaint tuviera algún diagnóstico de alguna enfermedad mental. No obstante, señaló sabía que el año pasado, ella perdió la custodia de un hijo mayor que tuvo con otra persona en Haití.