Cómo avanza el expediente 26-48 sobre el TPS de los venezolanos en la Corte Suprema de EE.UU.

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos venezolanos está pendiente de una nueva decisión judicial en Estados Unidos. El expediente 26-48, identificado como “Markwayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional, et al. v. National TPS Alliance, et al.”, llegó a la Corte Suprema después de varios fallos en tribunales federales.

TPS venezolano: origen del caso 26-48 y decisiones del DHS

La controversia comenzó con una extensión del TPS que fue establecida en enero de 2025. Esa medida prolongaba la protección para los venezolanos hasta el 2 de octubre de 2026.

Después del 2 de octubre, determinados documentos para beneficiarios del TPS venezolanos dejarán de proporcionar la protección correspondiente Imagen generada con IA

Posteriormente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en ese entonces, Kristi Noem, dispuso dejar sin efecto esa extensión y avanzar con la terminación de la designación correspondiente.

Tras esa decisión, la organización National TPS Alliance y beneficiarios del programa llevaron el caso ante la Justicia. En septiembre de 2025, el tribunal de distrito falló parcialmente a favor de los demandantes y dejó sin efecto las decisiones adoptadas por el DHS para revocar y terminar el programa.

El litigio continuó en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y en enero del año en curso, ese tribunal confirmó la decisión del juzgado inferior y sostuvo que la secretaria del DHS no contaba con autoridad legal para anular una extensión de TPS que ya se había concedido y se encontraba vigente.

El gobierno estadounidense llevó entonces la disputa ante la Corte Suprema. Según el historial judicial, el procurador general, John Sauer, presentó el 9 de julio la petición de “certiorari” correspondiente al expediente 26-48. La administración solicitó que se anulara la sentencia del Noveno Circuito y que el caso regresara a esa instancia para una nueva evaluación.

Debido a las decisiones judiciales ciertos ciudadanos venezolanos pueden mantener su protección temporal y autorización de empleo Imagen ilustrativa generada con IA

El precedente que puede modificar el análisis del caso del TPS

La petición del gobierno se apoya en una decisión anterior de la propia Corte Suprema. El 25 de junio, los magistrados resolvieron el caso Mullin v. Doe, relacionado con la posibilidad de revisar judicialmente decisiones vinculadas con el TPS.

Según la postura presentada por el gobierno en el expediente 26-48, ese precedente establece una restricción amplia a la verificación judicial de determinadas decisiones sobre el programa. Por ese motivo, la administración pidió aplicar el mecanismo conocido como GVR: conceder la revisión, anular la sentencia anterior y devolver el expediente para su reconsideración.

Los demandantes comunicaron a la Corte Suprema en agosto que no se oponían a esa solicitud de GVR a partir del precedente establecido en Mullin v. Doe. El expediente quedó así preparado para que los jueces determinaran qué hacer con la petición presentada por el gobierno.

Qué ocurrió en la conferencia del 28 de septiembre

La Corte Suprema incluyó el expediente 26-48 entre las cuestiones analizadas durante la conferencia privada de los magistrados del 28 de septiembre. En este tipo de reuniones, los jueces estudian las solicitudes pendientes y determinan cuáles recibirán tratamiento posterior.

En esta instancia no se hizo pública una decisión inmediata sobre el TPS venezolano. Las deliberaciones y las votaciones realizadas durante las conferencias privadas no se divulgan en el momento en que tienen lugar.

La siguiente fecha relevante es el 5 de octubre a las 9.30 hs (ET), cuando está prevista la publicación de la lista oficial de órdenes de la Corte Suprema. Esa misma permitirá conocer formalmente la resolución adoptada respecto de la petición presentada en el expediente 26-48.

Venezuela fue designada por primera vez para el TPS el 9 de marzo de 2021 y volvió a ser designada y extendida en octubre de 2023. El 17 de enero de 2025, se aprobó una nueva extensión hasta el 2 de octubre.