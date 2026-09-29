Actualizaciones del Uscis: TPS para venezolanos y nuevas reglas migratorias a partir de octubre 2026

Los venezolanos amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) están a la espera de una decisión de la Corte Suprema, a pocos días de que venza el plazo. El máximo tribunal evaluó la petición de la administración Trump para revisar un fallo que determinó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, excedió su autoridad al intentar revocar la designación.

Qué se sabe de la reunión de la Corte Suprema por el TPS para los venezolanos

El pasado 28 de septiembre, los jueces de la Corte Suprema se reunieron en una conferencia privada para deliberar sobre casos pendientes y votar peticiones de revisión presentadas ante el tribunal.

El pasado 28 de enero, el Noveno Circuito confirmó que Kristi Noem no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente, según el fallo de la corte de apelaciones Julia Demaree Nikhinson - AP

Uno de los casos a deliberar era el de Noem v. National TPS Alliance. El pasado 28 de enero, un fallo del Noveno Circuito confirmó que la entonces secretaria no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente.

Según el escrito, el tribunal sostuvo que la ley no le otorgaba a Noem el poder para revertir una extensión previa, y que su intento de terminar el estatus con efecto retroactivo violó el texto de la norma.

Uno de los casos a deliberar por parte de la Corte Suprema es el Noem v. National TPS Alliance imagen ilustrativa generada con IA

“Las propias declaraciones de la secretaria Noem demuestran que, desde el primer día, se propuso poner fin al TPS para Venezuela y Haití porque etiquetaba a los beneficiarios de la protección migratoria de esos países como peligrosos, delincuentes y, en general, indeseables”, destacó el fallo.

Luego agregó: “Tales declaraciones fueron realizadas por la funcionaria. Por tanto, el procedimiento irregular de la agencia deja claro que las preocupaciones oficiales no fueron los motivos determinantes. Por el contrario, dichas razones eran meros pretextos”.

Tras el fallo, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema el pasado 9 de julio que ordenara al Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con sede en San Francisco, que reconsiderara su decisión en el caso de los venezolanos.

Cuándo se conocerá la resolución de la Corte Suprema

Por el momento, se desconoce la resolución del pedido por parte de la administración Trump. Aunque el edificio permaneció abierto al público de 9 a 15 hs, se prevé emitir la lista oficial de órdenes el lunes 5 de octubre de 2026 a las 9.30 hs, según consignó el sitio web del máximo tribunal.

La Corte Suprema tiene programado emitir la lista oficial de órdenes el lunes 5 de octubre de 2026 a las 9.30 hs J. Scott Applewhite - AP

“Los magistrados se reúnen en una sesión privada para debatir los casos y votar sobre las peticiones de revisión”, destacó el máximo tribunal sobre la convocatoria.

Entretanto, el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) mantiene el anuncio del 3 de octubre de 2025 que confirmaba el vencimiento del TPS para el 2 de octubre de 2026.

Nuevas reglas migratorias a partir de octubre 2026

En medio de la incertidumbre por la suspensión del TPS para Venezuela, en octubre rigen las nuevas reglas migratorias por carga pública. Esta guía es de aplicación obligatoria para todas las solicitudes de residencia permanente o ajuste de estatus (Formulario I-485) enviadas a partir del 18 de septiembre de 2026, según informó el Uscis.

Para determinar si un solicitante es susceptible de convertirse en una carga pública, los agentes migratorios deben examinar cinco factores: edad, estado de salud, estatus familiar, activos/recursos/situación financiera y educación y habilidades, además de la Declaración de Patrocinio Económico (Formulario I-864).

“Las directrices actualizadas se ajustan a la intención del Congreso de que los extranjeros en Estados Unidos sean autosuficientes y no dependan de beneficios gubernamentales financiados por los contribuyentes”, señaló la agencia.

Asimismo, la publicación del Boletín de Visas correspondiente a octubre de 2026 sufrió retrasos inéditos. Según Inmigration Analytics, la demora se debe a tres medidas administrativas concurrentes: