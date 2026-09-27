Corte Suprema de EE.UU. y la decisión del lunes 28 de septiembre sobre el TPS para venezolanos

La Corte Suprema de Estados Unidos incluyó en su agenda del lunes 28 de septiembre el caso sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para venezolanos, a días de que venza el plazo. En una conferencia privada, los jueces van a evaluar la petición de la administración Trump para revisar un fallo que determinó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, excedió su autoridad al intentar revocar la designación.

Qué resolvió la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en relación con el TPS

El pasado 28 de enero, el Noveno Circuito confirmó que Noem no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente , según el fallo de la corte de apelaciones.

, según el fallo de la corte de apelaciones. El tribunal sostuvo que la ley de TPS no otorgaba a la secretaria del DHS poder para revertir una extensión previa , y que su intento de terminar el estatus con efecto retroactivo violó el texto de la norma.

, y que su intento de terminar el estatus con efecto retroactivo violó el texto de la norma. El fallo también dejó sin efecto la normativa parcial que Noem aplicó al TPS de Haití, por los mismos motivos.

El Noveno Circuito confirmó que la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem, no tenía autoridad para anular una extensión de TPS vigente J. Scott Applewhite - AP

Por qué la fecha del 2 de octubre es clave para los venezolanos con TPS

La extensión de 2025 , firmada por el entonces secretario Alejandro Mayorkas, había fijado el TPS venezolano hasta el 2 de octubre de 2026 , según consta en el expediente judicial.

, firmada por el entonces secretario Alejandro Mayorkas, había fijado el TPS venezolano , según consta en el expediente judicial. Si la Corte Suprema no actúa antes de esa fecha, la vigencia del beneficio quedaría en incertidumbre legal , atada al resultado de la revisión pendiente.

atada al resultado de la revisión pendiente. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirma que el TPS de la designación 2023 está “extendido hasta el 2 de octubre de 2026, por orden judicial, sujeto a actualizaciones del litigio”, con EAD prorrogado hasta el 2 de abril de 2026.

Kristi Noem afirma que los venezolanos con TPS pueden solicitar refugio en EE.UU.

Cómo avanza el litigio por el TPS para venezolanos

La administración Trump recurrió al máximo tribunal para eliminar la determinación del Noveno Circuito sobre la falta de autoridad de Noem para revocar la designación.

sobre la falta de autoridad de Noem para revocar la designación. Es el tercer paso de este litigio ante la Corte Suprema: en mayo y octubre de 2025 el tribunal ya había otorgado suspensiones de emergencia al gobierno , sin resolver el fondo del caso, de acuerdo con el fallo del Noveno Circuito.

en mayo y octubre de 2025 el tribunal , sin resolver el fondo del caso, de acuerdo con el fallo del Noveno Circuito. Los jueces de apelaciones aclararon que esas suspensiones no implicaron un pronunciamiento sobre los méritos legales de la disputa.

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