Un hombre residente de Anaheim, California, quien se identifica a sí mismo como el “Rey de los rasca y gana de 20 dólares”, se sorprendió con su última victoria. El afortunado quedó en shock al enterarse de que había obtenido US$5 millones en un sorteo diferente a los más populares, como Mega Millions y Powerball. Aunque este hito se debió a la suerte, no fue el único factor involucrado, ya que contó que tiene todo un ritual para asegurar sus ganancias.

El ganador fue identificado como Daniel Peramaki y compartió su alegría con los funcionarios de la Lotería de California: “Pensé, ‘¡de ninguna manera!’ Sinceramente creí que me había equivocado”, comentó, según se dio a conocer en un comunicado del 2 de noviembre: “Gano mucho, pero nunca algo tan grande”.

Los scratchers son parte de la Lotería de California calottery.com

“Estuve en shock probablemente durante todo el día. Esa noche no dormí”. El ticket de raspadito pertenecía al juego Neon Cash Party. Peramaki decidió cobrar la suma global de 2,9 millones de dólares. En sus palabras, este premio le cambiará la vida. “Le mostré a alguien en el trabajo los US$5.000.000. Él respondió: ‘Oh, felicidades, 5000’, y yo dije: ‘¡Eso es una coma, no un decimal!’”.

El hombre compró el ticket de la lotería en una licorería de Anaheim, llamada Star Liquor, en South State College Boulevard. El negocio se llevará un bono de US$25.000 por la transacción.

Todo un ritual para asegurar sus ganancias de la lotería

Además de compartir su felicidad, el sujeto contó que tiene varios trucos cada vez que adquiere un raspadito: para empezar, intenta comprar el séptimo, octavo o noveno boleto en paquetes recién abiertos de scratchers de US$20. Luego, no los raspa de inmediato, sino que los guarda durante varias horas. “Si los rasco de inmediato, soy un perdedor”, indicó, según The Sacramento Bee. “Normalmente, los compro, los guardo en el bolsillo y espero. Este no lo rasqué hasta medianoche”. El boleto ganador de US$5 millones cayó en el séptimo ticket.

California, lugar de ganadores de la lotería

En otro sorteo, en Valle Central, San Saelee se llevó a casa el premio de US$1 millón con un boleto raspadito que compró en la ciudad de Tulare, en una estación de servicio en Circle 7, en Bardsley Avenue.

“Pensé en probar un billete de lotería, ¿y qué pasó? Gané un millón de dólares”, indicó Saelee, de acuerdo con la Lotería de California: “Es bueno saber que estoy contribuyendo a algo bueno para los niños. Más personas deberían comprar billetes de lotería”, comentó. En este caso, el establecimiento se llevará un bono de US$5000 por haber vendido un ticket.

Asimismo, Raúl Reyes Arreola, también de California, ganó el enorme premio mayor de US$20 millones con un Scratchers Set For Life y se unió a la lista de jugadores afortunados. James Holder, otro creyente de la suerte, obtuvo el pozo de US$2 millones después de acertar los 12 números en un premio instantáneo. Su boleto lo adquirió en un negocio llamado Rancho Food and Spirits, en la ciudad de Rancho Santa Margarita.

